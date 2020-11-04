https://ria.ru/20201104/nevada-1583034247.html

Подсчет голосов в Неваде приостановили

Подсчет голосов в Неваде приостановили

Подсчет голосов на выборах в штате Невада возобновится в 9.00 5 ноября по местному времени (21.00 мск), сообщила в четверг избирательная комиссия штата. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:51

2020-11-04T15:51

2020-11-04T16:10

выборы президента сша — 2020

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Подсчет голосов на выборах в штате Невада возобновится в 9.00 5 ноября по местному времени (21.00 мск), сообщила в четверг избирательная комиссия штата."До 9.00 утра 5 ноября мы прекращаем обновлять результаты выборов", - сказано в Twitter комиссии.На момент подсчета 86% голосов комиссия обработала все голоса, отданные очно досрочно, все голоса пришедших на участки 3 ноября, все бюллетени, отправленные по почте до 2 ноября включительно, сказано в сообщении комиссии.Не обработанными остаются бюллетени, полученные по почте в день выборов, бюллетени, которые могут поступить в течение недели, и условные бюллетени от людей, не внесенных в списки избирателей.Пока в Неваде с минимальным отрывом в 0,6% лидирует президент США Дональд Трамп. На кону в этом штате голоса шести выборщиков.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, невада, в мире