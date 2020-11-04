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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html
Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела
Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела
Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Результаты исследования опубликовал... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:12
2020-11-04T19:48
распространение нового коронавируса
сергей нетесов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сент-луис
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.Группа исследователей проводила эксперименты с роговицей 25 человек — доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.Ученым удалось выяснить, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать.При этом пока исследователи не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу. Ученые призывают не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.Ранее доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов рассказал об исследовании китайских ученых, которые выяснили, что носящие очки люди в пять раз реже заболевают коронавирусом.По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зарегистрировано более 47 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,2 миллиона человек стали жертвами пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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сергей нетесов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сент-луис, сша

Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела

18:12 04.11.2020 (обновлено: 19:48 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗащитная маска
Защитная маска - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.
Группа исследователей проводила эксперименты с роговицей 25 человек — доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Ученым удалось выяснить, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать.
При этом пока исследователи не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу.
Ученые призывают не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.
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Ранее доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов рассказал об исследовании китайских ученых, которые выяснили, что носящие очки люди в пять раз реже заболевают коронавирусом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зарегистрировано более 47 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,2 миллиона человек стали жертвами пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСент-ЛуисСША
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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