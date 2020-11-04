https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html
Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела
Ученые назвали "неуязвимую" для коронавируса часть тела
Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Результаты исследования опубликовал... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:12
2020-11-04T18:12
2020-11-04T19:48
распространение нового коронавируса
сергей нетесов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сент-луис
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346345_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d7bc731fb48f428f2a22486eabffd21b.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.Группа исследователей проводила эксперименты с роговицей 25 человек — доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1.Ученым удалось выяснить, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать.При этом пока исследователи не могут объяснить, что именно обусловливает различия между этими болезнями и чем вызвана устойчивость роговицы именно к коронавирусу. Ученые призывают не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.Ранее доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов рассказал об исследовании китайских ученых, которые выяснили, что носящие очки люди в пять раз реже заболевают коронавирусом.По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зарегистрировано более 47 миллионов случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,2 миллиона человек стали жертвами пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/faktor-1583038360.html
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
сент-луис
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346345_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4395e3484e1c3ecc495a4776eb91f959.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нетесов, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сент-луис, сша