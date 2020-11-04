Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории РФ, сообщил в среду сайт президента.
По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина.
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"Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что после проработки этот вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.
Кроме того, Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему, говорится в сообщении пресс-службы.
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