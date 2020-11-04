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Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России
Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России
Российский президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:02
2020-11-04T22:02
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории РФ, сообщил в среду сайт президента.По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина.В нем также отмечается, что после проработки этот вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.Кроме того, Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему, говорится в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России

22:02 04.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории РФ, сообщил в среду сайт президента.
По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина.
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"Также президент Беларуси обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что после проработки этот вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.
Кроме того, Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему, говорится в сообщении пресс-службы.
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