https://ria.ru/20201104/neft-1583077400.html

Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России

Путин поддержал идею Лукашенко купить месторождение нефти в России

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:02

2020-11-04T22:02

2020-11-04T22:02

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197500_130:0:2813:1509_1400x0_80_0_0_cd9146d74e0e4aab4141ee433d5963ae.jpg

МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Российский президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории РФ, сообщил в среду сайт президента.По данным пресс-службы, в среду состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина.В нем также отмечается, что после проработки этот вопрос более детально будет обсужден во время ближайших переговоров.Кроме того, Лукашенко поблагодарил и проинформировал российского коллегу о завершении работ по включению первого энергоблока Белорусской АЭС в энергосистему, говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире