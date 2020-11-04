https://ria.ru/20201104/neft-1583021730.html

Эксперты оценили влияние выборов в США на цену нефти

Эксперты оценили влияние выборов в США на цену нефти

Волатильность на глобальном нефтяном рынке сохранится до объявления окончательных результатов президентских выборов в США, но в долгосрочной перспективе более... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:30

2020-11-04T14:30

2020-11-04T14:30

выборы президента сша — 2020

цены на нефть

опек

brent

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583007257_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_c3eac5609aab23ad9692c5109a93f0bb.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Волатильность на глобальном нефтяном рынке сохранится до объявления окончательных результатов президентских выборов в США, но в долгосрочной перспективе более важную роль для нефти играют карантинные меры и пересмотр сделки ОПЕК+, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Стоимость нефти марки Brent в настоящее время растет и находится выше психологической отметки в 40 долларов за баррель, однако в течение дня она уже несколько раз меняла направление движения. Утром цены на нефть росли, затем значительно просели на открытии торгов в Европе. Позднее котировки вернулись в зеленую зону и сейчас растут примерно на 2%."Причина - президентские выборы в США... Волатильность сохранится, пока нервозность на рынках, связанная с выборами в США, не пойдет на спад", - говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Долгосрочные факторы"Серии ужесточений карантинных мер (в Европе - ред.) также сигнализируют о том, что спрос на нефть будет снижаться. В конечном итоге в долгосрочном периоде на нефтяные котировки будет влиять спрос на нефть, который на фоне пандемии сложно спрогнозировать сейчас", - отмечает в свою очередь эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.С этим согласен эксперт рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Он считает, что цены упали из-за неопределенности, связанной с выборами в США, так как стало понятно, что быстро определить победителя не удастся. Однако для динамики цен гораздо важнее, как будет развиваться ситуация с локдаунами и как на это отреагирует ОПЕК+."В лучшем случае добычу можно будет держать - о росте добычи в январе... сейчас вряд ли кто-то думает всерьез... ОПЕК+ продолжит оперативно реагировать на изменение ситуации на рынке, и таких обвалов цен, как весной, удастся избежать", - полагает он.Однако в условиях второй волны пандемии даже усилия ОПЕК+, возможно, не помогут поднять цены. "В любом случае, котировки выше 40-45 долларов за баррель до конца года не вырастут, а упасть могут к 30 долларам", - считает Тузов.Что сделает ОПЕК+?Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а с января 2021 года ОПЕК+ по плану должен ослабить ограничения до 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.Однако вторая волна пандемии COVID-19 в мире вновь замедлила восстановление спроса на нефть и глобальной экономики в целом. На этом фоне активно обсуждается целесообразность планов ОПЕК+ увеличить добычу с января на 1,9 миллиона баррелей в сутки и способность рынка справиться с этим. В СМИ начала появляться информация, что альянс ОПЕК+ задумался о том, чтобы отсрочить переход на новый этап сделки или даже увеличить сокращение добычи.В среду источник в одной из делегаций альянса сообщил РИА Новости, что ОПЕК+ на данный момент обсуждает не дополнительное сокращение добычи нефти, а вариант не поднимать добычу на 1,9 миллиона баррелей в сутки с начала 2021 года, как планировалось изначально. По его словам, большинство членов ОПЕК+ склонны к тому, что сейчас неподходящее время для дополнительного сокращения добычи нефти, но консенсуса пока нет.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/prezident-1582881443.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, brent, сша, в мире