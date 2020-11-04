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Климов рассказал о недостатках американской избирательной системы

Климов рассказал о недостатках американской избирательной системы

Выборы в США нельзя считать образцом справедливости, прозрачности, доступности, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:16

2020-11-04T20:16

2020-11-04T20:16

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

андрей климов

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Выборы в США нельзя считать образцом справедливости, прозрачности, доступности, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.В США проходят выборы президента США, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс, переизбирается треть Сената и полностью Палата представителей.Он напомнил, что в Америке выборы непрямые, существует коллегия выборщиков, при этом выборщик может проголосовать не так, как это сделал его штат. Кроме того, функции ЦИК выполняет Палата представителей Конгресса США."Никаких иностранных наблюдателей никто не допускает. Голосование проводится также по почте, при этом никто не проверяет, кто получил бюллетень и его заполнил", - сказал законодатель. Кроме того, сами американские СМИ рассказывают о случаях, когда бюллетени, отправленные по почте, могут быть утеряны, отметил Климов.Он полагает, что с учетом всех международных требований именно российская избирательная система может считаться одной из лучших в мире.Сенатор также считает, что тема "российского вмешательства" ушла в прошлое, поскольку "опросы показали, что инициированная демократами схема не работает".Ранее и.о. министра внутренней безопасности Чэд Вулф заявил, что власти не выявили никаких свидетельств внешнего манипулирования голосами на президентских выборах в США.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, андрей климов, джо байден, сша, в мире