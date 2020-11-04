https://ria.ru/20201104/natsiya-1583028901.html
Путин предостерег от спекуляций на тему межнациональных отношений в мире
Путин предостерег от спекуляций на тему межнациональных отношений в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире, на них пытаются паразитировать экстремисты. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:17
2020-11-04T15:17
2020-11-04T15:26
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональные отношения становятся предметом спекуляций в мире, на них пытаются паразитировать экстремисты."Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду", - сказал он на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201104/putin-1583028810.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире