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Шоубиз
https://ria.ru/20201104/nargiz-1582935891.html
Соседов резко отозвался о Наргиз после признания в пьянстве на концертах
Соседов резко отозвался о Наргиз после признания в пьянстве на концертах
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал в беседе с "Пятым каналом" певицу Наргиз за употребление алкогольных напитков во время выступлений. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:04
2020-11-04T02:04
шоубиз
россия
сергей соседов
наргиз (певица)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал в беседе с "Пятым каналом" певицу Наргиз за употребление алкогольных напитков во время выступлений.Ранее Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений. Исполнительница отметила, что выходила на сцену со спиртным, считая такое поведение "совершенно нормальным". При этом она подчеркнула, что у нее нет проблем с алкоголем и слухи на эту тему являются "раздутыми"."Это довольно частая практика. Это было всегда и в советское время тоже. Почти все за редким исключением выпивали рюмочку-другую водочки или коньяка для голоса. Иногда вино — для связок помогает. Но одно дело выпить для разогрева связок и своего телесного аппарата и другое дело — выходить в состоянии алкогольного опьянения", — заявил Соседов.По мнению музыкального критика, Наргиз не должна позволять себе подобное, так как она по уровню профессионального мастерства "входит в другой эшелон"."Наргиз — это дутая величина. Никаким особыми данными она не обладает, кроме внешности и эпатажного поведения, часто очень вздорного. Очень жаль, что она выпивает на сцене. Жаль таких певцов и певиц. В моем понимании это люди низкого пошиба. Это не доблесть — пить или материться на концертах. Это непристойно, неприлично", — добавил он.
https://ria.ru/20200816/1575867544.html
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россия, сергей соседов, наргиз (певица)

Соседов резко отозвался о Наргиз после признания в пьянстве на концертах

02:04 04.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаргиз
Наргиз - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал в беседе с "Пятым каналом" певицу Наргиз за употребление алкогольных напитков во время выступлений.
Ранее Наргиз призналась, что употребляла алкогольные напитки непосредственно во время выступлений. Исполнительница отметила, что выходила на сцену со спиртным, считая такое поведение "совершенно нормальным". При этом она подчеркнула, что у нее нет проблем с алкоголем и слухи на эту тему являются "раздутыми".
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"Это довольно частая практика. Это было всегда и в советское время тоже. Почти все за редким исключением выпивали рюмочку-другую водочки или коньяка для голоса. Иногда вино — для связок помогает. Но одно дело выпить для разогрева связок и своего телесного аппарата и другое дело — выходить в состоянии алкогольного опьянения", — заявил Соседов.
По мнению музыкального критика, Наргиз не должна позволять себе подобное, так как она по уровню профессионального мастерства "входит в другой эшелон".
"Наргиз — это дутая величина. Никаким особыми данными она не обладает, кроме внешности и эпатажного поведения, часто очень вздорного. Очень жаль, что она выпивает на сцене. Жаль таких певцов и певиц. В моем понимании это люди низкого пошиба. Это не доблесть — пить или материться на концертах. Это непристойно, неприлично", — добавил он.
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