https://ria.ru/20201104/muzyka-1582881941.html

О чем поют всему миру народы России

О чем поют всему миру народы России

Современная российская музыка часто ассоциируется с поп-звездами, но на самом деле ими не ограничивается. На престижных западных фестивалях выступают и... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

2020-11-04T08:00

день народного единства

инна желанная

культура

музыка

аукцыон

республика алтай

алтайский край

республика тыва

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Современная российская музыка часто ассоциируется с поп-звездами, но на самом деле ими не ограничивается. На престижных западных фестивалях выступают и приобретают известность коллективы, воплощающие исконные музыкальные традиции — отечественные, народные, отражающие всю мощь многонационального наследия страны. О ярких именах, уже известных мировому сообществу, но у нас пока ценимых лишь отдельными меломанами, — в материале РИА Новости."Хуун-Хуур-Ту"Коллектив из Тувы обратился к традициям тувинского горлового пения — хоомейя. Музыкой "Хуун-Хуур-Ту" восхищались такие гранды, как Роберт Фрипп и Питер Гэбриел, тувинцы записывались на лучших студиях Нью-Йорка и Лондона и принимали участие во многих музыкальных фестивалях.Их выступления, собиравшие большую и понимающую аудиторию, похожи на какое-то магическое камлание, но создают настоящий рок-драйв, наносят мощный энергетический удар по публике.Не зря первый лидер и сооснователь группы Альберт Кувезин позднее собрал собственный уже рок-коллектив Yat-Kha, который тоже активно использует национальные тувинские музыкальные традиции. А нынешнего вокалиста группы Радика Тюлюша отметили специальным призом BBC за вклад в жанр World Music.OymeЭтот удивительный коллектив занимается не только популяризацией этнических музыкальных жанров, но и серьезными этнографическими исследованиями. Лидер Oyme Ежевика Спиркина провела не один год в самых настоящих этноэкспедициях, откуда привозила и музыкальные, и художественные идеи. Oyme исполняет мелодии, основанные на культуре финно-угорских племен, а также народов Северного Кавказа, при этом звучание — невероятно мощное и современное. Не зря на коллектив обратил внимание знаменитый проект Deep Forest, с которым Oyme выпустили совместную пластинку.Группу часто приглашают за рубеж, а также номинируют на награды: например, в этом году на Independent Music Awards в категории Dance/Electronica выдвинули их композицию с молдавским музыкантом Serge Bulat.Ногон ШумаровЕсли на Алтае вам случится приобрести хомус (местное название варгана), будьте уверены, вместе с ним вам обязательно предложат фантастический диск "Ногон Шумаров играет и рассказывает". Это сборник не только техник игры на хомусе, но и целая подборка историй, легенд и преданий, связанных с культурой и мифологией Алтая.Известный во всем мире популяризатор алтайской музыки Ногон Шумаров — великолепный педагог. Он преподает (в том числе горловое пение) и у нас в стране, и за рубежом — например, у него учились артисты Афинского драматического театра. Кроме того, он создал множество спектаклей как режиссер и драматург, да и музыку к собственным постановкам, конечно же, тоже пишет сам.Сергей СтаростинОдин из ведущих собирателей и исполнителей русского фольклора. В коллекции — огромное количество народных инструментов, тысячи песен, мелодий и сказаний. Старостин на концертах играет на всем — от жалейки до колесной лиры.Его часто приглашают для сотрудничества именитые коллективы — например, с группой "АукцЫон" он записал альбом "Юла". Правда, сыграл там на довольно традиционном кларнете, но этот инструмент был когда-то для Старостина основным (он — профессиональный "духовик").Инна ЖеланнаяОдна из лучших отечественных вокалисток в начале 90-х пела в группе "Альянс", но вот уже много лет выступает сольно. С народными песнями Желанную познакомил именно Сергей Старостин. С тех пор исполнительница погрузилась в мощный и бесконечный мир этномузыки, изучая ее, применяя различные техники в творчестве, фактически — синтезируя жанры.С ней играли лучшие музыканты мира, например Трей Ганн из King Crimson. Но и собственный коллектив Желанной, где мощный электронный звук создает великолепный Сергей Калачев, — нечто абсолютно неповторимое и уникальное."Новые ботинки"Этот альбом стоит отдельно от всего, что есть в отечественной музыке, — но создан он российскими исполнителями и представляет собой удивительный диалог культур. Пожалуй, одну из лучших фолк-пластинок в России выпустил проект, названный "Хелависа, Лазерсон и друзья".Владимир Лазерсон — известный волынщик, Наталья Хелависа О’Шей — лидер группы "Мельница" и приглашенные музыканты записали 12 народных шотландских, ирландских валлийских и английских песен. И получился вроде бы традиционный европейский фолк, но с точным и явным "русским духом", потрясающей внутренней свободой и безудержным весельем. Если вслушаться в тексты, ловишь невероятный ассонанс: большинство рассказывают о потере, о смерти и даже одиночестве. Но сыграны и спеты они с такой залихватской удалью и надеждой, перед которой отступают любые страхи и сомнения. И это, конечно, истинно русское, что есть в такой по-настоящему мировой пластинке.

https://ria.ru/20201026/saundtrek-1581453406.html

республика алтай

алтайский край

республика тыва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день народного единства, инна желанная, музыка, аукцыон, республика алтай, алтайский край, республика тыва