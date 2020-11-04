https://ria.ru/20201104/muzey-1582980814.html

Татьяна Гафар: малые музеи Третьяковки звучат все ярче

Татьяна Гафар: малые музеи Третьяковки звучат все ярче

Малые музеи Государственной Третьяковской галереи посвящены жизни и творчеству художников и коллекционеров. Ряд из них находится на этапе реставрации, некоторые РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:00

2020-11-04T12:00

2020-11-04T12:55

культура

павел корин

лариса голубкина

москва

валерий третьяков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155984/88/1559848888_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_065f7f5543e25aca38d981c6704dd6bb.jpg

Малые музеи Государственной Третьяковской галереи посвящены жизни и творчеству художников и коллекционеров. Ряд из них находится на этапе реставрации, некоторые готовятся к открытию. В интервью РИА Новости начальник службы развития малых музеев Третьяковки Татьяна Гафар рассказала, что ждет посетителей после их открытия, какие музеи будут созданы и что с малыми музеями происходит сегодня. — Музей-мастерская Анны Голубкиной уже несколько лет закрыт на реконструкцию. Как продвигается работа?— Музей с 2017 года закрыт на реконструкцию, так как само здание уже давно требовало проведения ремонтно-реставрационных работ. Мы разработали концепцию будущего музея, она уже утверждена. Концепция базируется на возможностях самого здания и на требованиях, которые предъявляют к современным музеям по инфраструктуре, что позволит создать условия для сохранности произведений и более комфортного пребывания в музее посетителей. К тому же, музей должен занять все здание в Большом Левшинском переулке, а не половину, как ранее. — Если говорить о проекте, каким вы видите обновленное выставочное пространство? — Сердцем обновленного пространства останутся две мастерские на втором этаже пристройки. В наших планах после реставрации открыть обширное выставочное пространство, которое можно будет использовать для временных экспозиций, посвященных скульптуре, показам живописных, графических произведений. Появятся кафе и ресурсный центр, где будет сосредоточено максимум информации о Голубкиной. В музее будут проходить мастер-классы и образовательные лекции. Сейчас идет работа над созданием каталога, который объединит все произведения скульптора из разных музеев нашей страны. На втором этаже в одной из мастерских мы восстановим рабочее пространство, созданное самой Анной Голубкиной, в другой мастерской тот интерьер, что был при ней, и планируем сделать там постоянную экспозицию о единственной персональной выставке, которая состоялась в 1914 году. Мы расскажем о ней, как о звездном часе Голубкиной. Зал так и будет называться. Экспозиция на первом этаже в пристройке будет посвящена наиболее значимым ее произведениям в разных стилях, также будут залы, посвященные биографии, интерактивная зона с различными предметами, которые используют скульпторы в работе, будет зал, рассказывающий об окружении Анны Семеновны. Что очень важно, мы создадим и современное фондохранилище.— Есть ли понимание, когда пространство будет открыто? — Если будут найдены средства, работы могут быть завершены в течение 2,5 — 3 лет. Концепция разработана, проект принят, осталось только все это реализовать на практике. — Для изыскания средств даже был создан специальный сайт.— Специально созданный Фондом поддержки Третьяковской галереи сайт по сбору средств призван решить проблему с финансированием и помочь нам найти, возможно, более крупного мецената. Надеемся, что нам удастся решить этот вопрос.— Третьяковка также реставрирует дом-музей Павла Корина. Могли бы рассказать, на каком этапе работы? — Концепция развития была принята в 2018 году. Дом-музей Павла Корина – болезненная точка, так как он закрыт уже 11 лет. И закрыли его в 2009 году по причине аварийного состояния здания. А ведь это совершенно уникальное место Москвы, которое Павел Дмитриевич получил в 1934 году. По тем временам это пространство сильно отличалось от других мастерских художников. Именно там он работал над свой знаменитой, но ненаписанной картиной "Реквием. Русь уходящая", создавал многочисленные этюды к ней, хранил обширную коллекцию картин и икон. И все это он завещал Третьяковской галерее в 1967 году именно для создания музея. Что и было сделано. Однако полноценные условия для посещения пространства посетителями тогда еще не были предусмотрены – доступна была лишь часть дома, многие комнаты были закрыты. Несмотря на это, музей пользовался огромной популярностью, порой не то что посетители, но даже сотрудники галереи не могли записаться на экскурсию по несколько месяцев, а иногда записываться приходилось за год вперед. Впоследствии здание обветшало, поэтому его на реконструкцию и закрыли, а всю коллекцию отвезли в запасники галереи. Только этот процесс занял три года. Было 10 тысяч единиц хранения, однако сотрудники до сих пор продолжают принимать по нотариальной описи его жены, Прасковьи Тихоновой, то, что она еще передала музею. И сейчас фонд отдела составляет уже 17 000 музейных предметов.— Ого, только перевоз коллекции занял у вас так много времени. — Именно. После этого был разработан проект будущего музейного пространства, и стало понятно, что необходимо сделать помещение для фондохранилища, оборудовать нормальную входную зону, оснащенную современными требованиями, открыть магазин, лекционный зал, организовать помещения для необходимого оборудования и так далее. Поэтому решили сделать пристройку, которая как раз и предусматривала все эти нововведения. Но эти изменения, оказалось, невозможно реализовать, пристройку можно было бы сделать только временную, так как само здание — объект культурного наследия. Тогда было принято решение уходить в глубину, то есть расширить музей, сделав минус первый этаж. В начале следующего года будет закончен уже новый проект реставрации Дома-музея. Параллельно с ним уже сейчас делается дизайн-проект экспозиции и интерьеров общественных пространств со всеми инженерными коммуникациями на минус первом этаже. Все это мы завершим к концу этого года — началу следующего. Далее будет этап согласований с департаментом культурного наследия, экспертизы, так как мы увеличиваем площадь всего дома за счет минус первого этажа. Думаю, как будут пройдены все необходимые этапы согласования, наверное, не меньше чем через полгода, сможем приступить к реализации проекта. — Как думаете, сколько времени на реализацию этого проекта вам потребуется?— У нас есть часть средств, реализация проектов интерьера и экспозиции делается за счет внебюджетных, спонсорских поступлений. Если будет обеспечена дальнейшая финансовая поддержка, то нам потребуется порядка 2,5 — 3 лет. Так что, если в 2021 году начнем проводить работы, то в 2024 году, полагаю, все можно будет довести до конца.— Какой все же долгий период реставрации…— К сожалению, да, был проект, который не получилось реализовать. Все же законодательство меняется. Поэтому и пришлось разрабатывать концепцию, искать средства. Мы не хотим, чтоб и этот план не прошел какую-то экспертизу и не был принят. Поэтому все согласовывается со всеми необходимыми службами. Большая работа.— Третьяковка собиралась открыть Музей Павла и Сергея Третьяковых в конце 2020 года. Все остается в силе или планы претерпели некоторые изменения? — Мы собирались, да, но из-за эпидемиологической обстановки только в декабре 2020 года будут завершены работы по реставрации дома. Открытие же музея мы планируем в июле 2021 года. Там посетители смогут узнать о жизни, предпринимательстве, коллекционировании братьев, понять их характеры через "сочиненные" кабинеты с их личными вещами. — Будем ждать. Скажите, а галерея задумывалась над проведением, например, реставрации Дома-музея Васнецова? — Вы знаете, конечно, музей Виктора Васнецова реставрировался в последний раз в 1980 году перед Олимпиадой в Москве. Здание поддерживается в должном виде, проходят обследования. И после того, как мы завершим или хотя бы начнем работы в музее Павла Корина, запустим музей Третьяковых и начнем работы в музее Голубкиной, естественно, приступим к разработке проекта реставрации музея Виктора Васнецова. Более того, у нас есть еще более ранние задачи – реставрация Музея-квартиры Аполлинария Васнецова, там ремонтные работы в последний раз были проведены в середине 90-х годов. — Есть ли в планах у Третьяковки открыть еще какие-то малые музеи? — Да, конечно. Во-первых, с 2016 года у Третьяковской галереи появилось еще несколько объектов: пространство мастерской Ильи Кабакова – объект будет введен в эксплуатацию не ранее 2023 года, и дом Рябушинских в Замоскворечье. Мы также работаем над этим объектом сейчас. И завершаем работу над концепцией Музея московских коллекционеров. — Расскажите поподробнее, что это за музей. — Концепция еще не утверждена, мы над ней работаем. На создание этого музея уже частично имеется финансирование. На первом этаже будет размещена историческая часть экспозиции, на втором — выставочное пространство, как для демонстраций частных собраний современных коллекционеров, так и для выставок о коллекционерах разного времени. Прежде всего, музей расскажет о наиболее крупных коллекционерах Москвы, собиравших произведения изобразительного искусства с середины ХIХ века по 1918 год, в том числе и из рода Рябушинских. Также сделаем акцент на особенностях московской школы коллекционирования, в те годы она была очень прогрессивной. Все же крайне важно отдать дань уважения этим людям, которые тратили свои личные средства и время, собирая произведения искусства, тем самым активно влияя на художественную жизнь нашей страны. Здорово, если можно будет в любой момент обратиться к небольшой энциклопедии московских коллекционеров на постоянной основе. Возможно, это получит свое развитие и в других музеях не только Москвы, но и всей России. — Скажите, малые музеи в целом пользуются популярностью? — На мой взгляд, в последнее время малые музеи стали звучать все ярче. Опыт работы в них стал рассматриваться и обсуждаться на различных профессиональных площадках. Ведь такие музеи очень интересны. Они специфичны, так как, по нашим наблюдениям, сюда приходят люди, которым интересно не сколько творчество художника, сколько его мысли, жизнь, семейный уклад. Мы зовем посетителей узнать судьбу выдающихся творцов. И в этом отношении, когда все музеи будут запущены, включая мастерскую Ильи Кабакова, у Третьяковской галереи будет совершенно уникальная ситуация, когда она сможет рассказать о сакральных местах для художников, об их домах и мастерских в ретроспективе почти целого столетия от конца ХIХ – до конца ХХ веков.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел корин, лариса голубкина, москва, валерий третьяков