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В Тбилиси задержали трех человек на митинге
В Тбилиси задержали трех человек на митинге
Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:41
2020-11-04T20:41
парламентские выборы в грузии — 2020
рустави 2
мвд грузии
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грузия
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб, сообщает МВД Грузии.По данным телекомпании "Рустави 2", одновременно несколько акций протеста проходят возле разных окружных избирательных комиссиях, так же шумный митинг проходит в Батуми. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, ЦИК так не считает.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%. Оппозиционеры считают нелегитимным итоги прошедших выборов.
https://ria.ru/20201101/partiya-1582295990.html
https://ria.ru/20201102/vybory-1582638842.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, рустави 2, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси задержали трех человек на митинге

20:41 04.11.2020
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб, сообщает МВД Грузии.

"Три человека задержаны по административному правонарушению", - заявили в министерстве журналистам.

Предвыборный плакат партии Грузинская мечта в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 21:59
Партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"
По данным телекомпании "Рустави 2", одновременно несколько акций протеста проходят возле разных окружных избирательных комиссиях, так же шумный митинг проходит в Батуми. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, ЦИК так не считает.
В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%. Оппозиционеры считают нелегитимным итоги прошедших выборов.
Избиратели принимают участие в парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 13:21
В МИД прокомментировали итоги парламентских выборов в Грузии
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020Рустави 2МВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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