https://ria.ru/20201104/miting-1583070484.html

В Тбилиси задержали трех человек на митинге

В Тбилиси задержали трех человек на митинге

Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:41

2020-11-04T20:41

2020-11-04T20:41

парламентские выборы в грузии — 2020

рустави 2

мвд грузии

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582609252_0:0:3163:1779_1400x0_80_0_0_da76844a93e02a3ec35e410218b182c6.jpg

ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб, сообщает МВД Грузии.По данным телекомпании "Рустави 2", одновременно несколько акций протеста проходят возле разных окружных избирательных комиссиях, так же шумный митинг проходит в Батуми. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, ЦИК так не считает.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%. Оппозиционеры считают нелегитимным итоги прошедших выборов.

https://ria.ru/20201101/partiya-1582295990.html

https://ria.ru/20201102/vybory-1582638842.html

тбилиси

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, рустави 2, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире