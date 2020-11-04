https://ria.ru/20201104/miting-1583070484.html
В Тбилиси задержали трех человек на митинге
В Тбилиси задержали трех человек на митинге
Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:41
2020-11-04T20:41
2020-11-04T20:41
парламентские выборы в грузии — 2020
рустави 2
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Три человека задержаны на акции возле окружной избирательной комиссии в Тбилиси, где проходит рассмотрение поступивших после парламентских выборов жалоб, сообщает МВД Грузии.По данным телекомпании "Рустави 2", одновременно несколько акций протеста проходят возле разных окружных избирательных комиссиях, так же шумный митинг проходит в Батуми. Протестующие оппозиционные партии требуют, чтобы их представители присутствовали на процессе рассмотрения жалоб и пересчета избирательных протоколов. Оппозиционеры утверждают, что их наблюдатели вправе находится в здании, ЦИК так не считает.В Грузии в субботу прошли парламентские выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%. Оппозиционеры считают нелегитимным итоги прошедших выборов.
https://ria.ru/20201101/partiya-1582295990.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, рустави 2, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире