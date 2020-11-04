Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Мичигане

"Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как (нам. — Прим. ред.) будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа", — заявил Степиен.