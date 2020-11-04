Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в Мичигане
22:00 04.11.2020 (обновлено: 23:26 04.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Команда Дональда Трампа подала иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, сообщил менеджер штаба Билл Степиен.
"Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет до того, как (нам. — Прим. ред.) будет предоставлен значительный доступ. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа", — заявил Степиен.
В Мичигане борьба идет за 16 голосов выборщиков, сейчас там лидирует демократ Джо Байден. Его выигрыш в штате может поставить крест на шансах Трампа на переизбрание.
По данным Fox News, после обработки 99% бюллетеней у Байдена здесь 49,6% голосов, у Трампа — 48,9%.
Для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. У Трампа сейчас 214 голосов, у Байдена — 248.
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