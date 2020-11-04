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Байден увеличил отрыв в Мичигане

Байден увеличил отрыв в Мичигане

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще сильнее увеличил отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:04

2020-11-04T19:04

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден еще сильнее увеличил отрыв от соперника-республиканца Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган.После обработки 96% бюллетеней у Байдена 49,5%, у Трампа — 48,9%.Ранее Байден сначала догнал, а потом обошел в этом штате Трампа. В Мичигане разыгрываются 16 голосов выборщиков.При этом в штабе кандидата от демократов ранее уже объявили о его победе на выборах. Трамп, в свою очередь, назвал странным тот факт, что в ряде штатов, находящихся под контролем демократов, лидерство за одну ночь перешло от него к Байдену.В Джорджии после обработки 94% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире