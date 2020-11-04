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Трамп лидирует в Мичигане

Трамп лидирует в Мичигане

Президент США Дональд Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса, свидетельствуют результаты. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:38

2020-11-04T10:38

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса, свидетельствуют результаты.Трамп лидирует в Мичигане (16 выборщиков) с 53,4% после подсчета 71% бюллетеней. Он также опережает демократа Джо Байдена в Северной Каролине, имеющей 15 выборщиков (у Трампа 50,1% после подсчета 94% голосов).Трамп лидирует также в одном из округов штата Мэн, который дает 1 голос выборщика.Джо Байден лидирует в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами - Неваде, где 6 выборщиков, и Байден набирает 50,3% после подсчета примерно двух третей голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мичиган, сша, в мире