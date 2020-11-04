Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/mh17--1583024733.html
Защита по делу MH17 хочет опросить российских экспертов по анализу "Бука"
Защита по делу MH17 хочет опросить российских экспертов по анализу "Бука"
Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году хочет опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" об анализе... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:48
2020-11-04T14:48
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154922/84/1549228412_66:0:2855:1569_1400x0_80_0_0_028eb78e6d04c72020daeacc26cf89a3.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году хочет опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" об анализе боеголовки ракеты ЗРК "Бук", заявил на слушаниях в среду адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова.Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.По его словам, защита считает неясным, означает ли это, что Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) разбила боевую нагрузку на два разных компонента."Защита хотела бы спросить экспертов "Алмаз-Антей", на чем должен был основываться анализ TNO, на каких справочных данных", - отметил Баудевейн ван Эйк.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201103/pokazaniya-1582916085.html
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html
нидерланды
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154922/84/1549228412_89:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_e712f217e5fbd098f712616971df31e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 хочет опросить российских экспертов по анализу "Бука"

14:48 04.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году хочет опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей" об анализе боеголовки ракеты ЗРК "Бук", заявил на слушаниях в среду адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу россиянина Олега Пулатова.
Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.
"Боеголовка 9М314М от ракеты "Бука" 9М38М1 была смоделирована для определения баллистической траектории. Исходя из открытых источников, Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) предположила, что боевая нагрузка составляет 70 кг. Это похоже на совпадение с описанием "Алмаз-Антея" относительно "Бука", который находится в материалах дела. Согласно ему, боевая часть ракеты состоит из 34,5 кг осколков и 33,5 кг взрывчатого вещества", - сказал голландских адвокат на слушаниях.
По его словам, защита считает неясным, означает ли это, что Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) разбила боевую нагрузку на два разных компонента.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 21:56
Фигурант дела MH17 ответил на вопрос о связях с российскими чиновниками
"Защита хотела бы спросить экспертов "Алмаз-Антей", на чем должен был основываться анализ TNO, на каких справочных данных", - отметил Баудевейн ван Эйк.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 15:39
Обвиняемый по делу MH17 рассказал о моменте катастрофы
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
Лента новостейМолния