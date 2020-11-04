https://ria.ru/20201104/medvedev-1582990110.html
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив историческую роль единства для граждан России. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:40
2020-11-04T10:40
2020-11-04T10:40
россия
день народного единства
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив историческую роль единства для граждан России."Народное единство для нас – не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа. Сердечно поздравляю всех граждан России с праздником, который олицетворяет важнейшую связь между нашим прошлым, настоящим и будущим", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Медведев отметил, что этот самый молодой праздник современной России стал символом уважения к ее богатой истории.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.
https://ria.ru/20201104/prazdnik-1582619062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день народного единства, дмитрий медведев, общество