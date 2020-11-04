https://ria.ru/20201104/medvedev-1582990110.html

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив историческую роль единства для граждан России. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:40

2020-11-04T10:40

2020-11-04T10:40

россия

день народного единства

дмитрий медведев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580828938_0:212:2889:1837_1400x0_80_0_0_8d0ad1030e51bdd304d8799ede2a3bc4.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив историческую роль единства для граждан России."Народное единство для нас – не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа. Сердечно поздравляю всех граждан России с праздником, который олицетворяет важнейшую связь между нашим прошлым, настоящим и будущим", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".Медведев отметил, что этот самый молодой праздник современной России стал символом уважения к ее богатой истории.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября.

https://ria.ru/20201104/prazdnik-1582619062.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день народного единства, дмитрий медведев, общество