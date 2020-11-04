https://ria.ru/20201104/maroderstvo-1582933901.html

Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства

Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства

Полиция Нью-Йорка в преддверии выборов в США разработала план на случай крупномасштабного мародерства на улицах города – при таком развитии событий некоторые... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:34

2020-11-04T01:34

2020-11-04T01:34

выборы президента сша — 2020

джордж флойд

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в преддверии выборов в США разработала план на случай крупномасштабного мародерства на улицах города – при таком развитии событий некоторые районы Манхэттена будут перекрыты.В ходе летних беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, хулиганы под прикрытием протестов разграбили магазины на престижных Пятой и Седьмой авеню."В настоящее время мы не планируем вводить зоны, закрытые для автомобильного и пешеходного движения. Однако у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств - перекрыть районы Манхэттена, если будет широкомасштабное мародерство", - сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.Ранее полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/politsiya-1582930378.html

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире