Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в преддверии выборов в США разработала план на случай крупномасштабного мародерства на улицах города – при таком развитии событий некоторые районы Манхэттена будут перекрыты.
В ходе летних беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, хулиганы под прикрытием протестов разграбили магазины на престижных Пятой и Седьмой авеню.
"В настоящее время мы не планируем вводить зоны, закрытые для автомобильного и пешеходного движения. Однако у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств - перекрыть районы Манхэттена, если будет широкомасштабное мародерство", - сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
"Эти планы были разработаны на всякий случай, и мы не думаем, что нам придется их реализовывать", - добавили в полиции.
Ранее полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.
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