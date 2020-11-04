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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/maroderstvo-1582933901.html
Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства
Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства
Полиция Нью-Йорка в преддверии выборов в США разработала план на случай крупномасштабного мародерства на улицах города – при таком развитии событий некоторые... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:34
2020-11-04T01:34
выборы президента сша — 2020
джордж флойд
нью-йорк (город)
манхэттен
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в преддверии выборов в США разработала план на случай крупномасштабного мародерства на улицах города – при таком развитии событий некоторые районы Манхэттена будут перекрыты.В ходе летних беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, хулиганы под прикрытием протестов разграбили магазины на престижных Пятой и Седьмой авеню."В настоящее время мы не планируем вводить зоны, закрытые для автомобильного и пешеходного движения. Однако у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств - перекрыть районы Манхэттена, если будет широкомасштабное мародерство", - сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.Ранее полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/politsiya-1582930378.html
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джордж флойд, нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире

Полиция Нью-Йорка разработала план на случай мародерства

01:34 04.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в преддверии выборов в США разработала план на случай крупномасштабного мародерства на улицах города – при таком развитии событий некоторые районы Манхэттена будут перекрыты.
В ходе летних беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, хулиганы под прикрытием протестов разграбили магазины на престижных Пятой и Седьмой авеню.
"В настоящее время мы не планируем вводить зоны, закрытые для автомобильного и пешеходного движения. Однако у нас есть планы на случай непредвиденных обстоятельств - перекрыть районы Манхэттена, если будет широкомасштабное мародерство", - сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
"Эти планы были разработаны на всякий случай, и мы не думаем, что нам придется их реализовывать", - добавили в полиции.
Ранее полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Полицейские Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
00:50Выборы президента США — 2020
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
 
Выборы президента США — 2020Джордж ФлойдНью-Йорк (город)МанхэттенСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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