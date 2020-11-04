https://ria.ru/20201104/markiv-1582929058.html

Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу

Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T00:28

2020-11-04T00:28

2020-11-04T01:40

людмила денисова

андреа роккелли

верховная рада украины

генеральная прокуратура рф

владимир зеленский

павия

милан

италия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149789/64/1497896477_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f34eaf1200822e453de7a12bea8649ac.jpg

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.Маркива ранее оправдал апелляционный суд в Милане. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Как передает информагентство Agenzia Nova, такое решение суд принял с формулировкой о том, что Маркив не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.

https://ria.ru/20200806/1575431945.html

павия

милан

италия

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила денисова, андреа роккелли, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, павия, милан, италия, киев, украина, в мире