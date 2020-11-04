Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/markiv-1582929058.html
Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:28
2020-11-04T01:40
людмила денисова
андреа роккелли
верховная рада украины
генеральная прокуратура рф
владимир зеленский
павия
милан
италия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149789/64/1497896477_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f34eaf1200822e453de7a12bea8649ac.jpg
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.Маркива ранее оправдал апелляционный суд в Милане. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Как передает информагентство Agenzia Nova, такое решение суд принял с формулировкой о том, что Маркив не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.
https://ria.ru/20200806/1575431945.html
павия
милан
италия
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149789/64/1497896477_0:0:570:427_1400x0_80_0_0_64adaa291841c3575ce78e982ea9595d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила денисова, андреа роккелли, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, павия, милан, италия, киев, украина, в мире

Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу

00:28 04.11.2020 (обновлено: 01:40 04.11.2020)
 
© Фото : МВД УкраиныЗадержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : МВД Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Виталий Маркив на свободе", - написала Денисова в Facebook и опубликовала фото с украинцем.

Маркива ранее оправдал апелляционный суд в Милане. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Как передает информагентство Agenzia Nova, такое решение суд принял с формулировкой о том, что Маркив не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.
Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 10:09
Глава СЖР объяснил, почему невозможно наказать виновных в гибели Стенина
 
Людмила ДенисоваАндреа РоккеллиВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийПавияМиланИталияКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него победу
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
Лента новостейМолния