https://ria.ru/20201104/markiv-1582929058.html
Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:28
2020-11-04T00:28
2020-11-04T01:40
людмила денисова
андреа роккелли
верховная рада украины
генеральная прокуратура рф
владимир зеленский
павия
милан
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого суд в Милане оправдал во вторник, вышел на свободу, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.Маркива ранее оправдал апелляционный суд в Милане. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.Как передает информагентство Agenzia Nova, такое решение суд принял с формулировкой о том, что Маркив не совершал самого преступления и будет освобожден немедленно.Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли в минометном обстреле в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года подали 20 ноября.
https://ria.ru/20200806/1575431945.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила денисова, андреа роккелли, верховная рада украины, генеральная прокуратура рф, владимир зеленский, павия, милан, италия, киев, украина, в мире