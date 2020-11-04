https://ria.ru/20201104/marikhuana-1583049812.html
СМИ: в четырех штатах проголосовали за легализацию марихуаны
СМИ: в четырех штатах проголосовали за легализацию марихуаны
Еще четыре штата США легализуют рекреационное использование марихуаны по итогам состоявшегося во вторник голосования, сообщает NBC News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:49
2020-11-04T17:49
2020-11-04T17:49
аризона
нью-джерси
монтана
южная дакота
сша
миссисипи
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Еще четыре штата США легализуют рекреационное использование марихуаны по итогам состоявшегося во вторник голосования, сообщает NBC News.Так, сообщает телеканал, за легализацию марихуаны для людей старше 21 года проголосовали жители Аризоны, Монтаны, Нью-Джерси и Южной Дакоты.По итогам голосования количество штатов США, в которых разрешено использование марихуаны в рекреационных целях достигло 15, а число проживающих на их территории американцев приблизилось к 110 миллионам.Использование марихуаны в медицинских целях разрешено законами 34 штатов США, по итогам голосования последним в их число вошел Миссисипи.
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
аризона
нью-джерси
монтана
южная дакота
сша
миссисипи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аризона, нью-джерси, монтана, южная дакота, сша, миссисипи, в мире