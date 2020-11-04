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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:20
2020-11-04T19:45
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".В октябре Лукашенко и Путин дважды общались по телефону. В ходе предыдущего разговора, который состоялся 7 октября, лидеры, в частности, договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса COVID-19. Также собеседники затронули ситуацию внутри Белоруссии и России на фоне мирового кризиса. Кроме того, речь шла о событиях в Нагорном Карабахе.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ

19:20 04.11.2020 (обновлено: 19:45 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности", - говорится в сообщении канала.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 11:06
Лукашенко призвал перейти от пустой риторики к делам в мировой политике
В октябре Лукашенко и Путин дважды общались по телефону. В ходе предыдущего разговора, который состоялся 7 октября, лидеры, в частности, договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса COVID-19. Также собеседники затронули ситуацию внутри Белоруссии и России на фоне мирового кризиса. Кроме того, речь шла о событиях в Нагорном Карабахе.
 
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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