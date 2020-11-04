https://ria.ru/20201104/lukashenko-1583062090.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:20
2020-11-04T19:20
2020-11-04T19:45
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил в среду близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".В октябре Лукашенко и Путин дважды общались по телефону. В ходе предыдущего разговора, который состоялся 7 октября, лидеры, в частности, договорились поручить правительствам двух стран, разобравшись в ситуации, отработать вопрос полного открытия границ, которые были закрыты из-за распространения коронавируса COVID-19. Также собеседники затронули ситуацию внутри Белоруссии и России на фоне мирового кризиса. Кроме того, речь шла о событиях в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20201103/lukashenko-1582787277.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире