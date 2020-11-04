https://ria.ru/20201104/limony-1583041033.html

Мужчина ежедневно пил воду с лимоном и поделился неожиданным результатом

Мужчина ежедневно пил воду с лимоном и поделился неожиданным результатом

Автор Insider Джаналука Руссо на протяжении недели пил по утрам воду с лимоном и рассказал, к каким неожиданным эффектам это привело. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:43

2020-11-04T16:43

2020-11-04T16:43

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Автор Insider Джаналука Руссо на протяжении недели пил по утрам воду с лимоном и рассказал, к каким неожиданным эффектам это привело.Руссо решил проверить, насколько соответствует действительности широко распространенное мнение о том, что стакан воды с лимоном улучшает состояние здоровья. Журналист провел эксперимент и стал пить воду в районе восьми-девяти часов утра на протяжении недели. Спустя семь дней Руссо заметил, что его кожа стала "безупречной": исчезли высыпания, ушла излишняя жирность кожи и другие изъяны.После того, как он перестал пить воду с добавлением лимона, Руссо обнаружил, что несовершенства начали снова появляться.Вода с лимоном помогла мужчине избавиться от неприятного запаха изо рта по утрам. Журналист предположил, что напиток помог ему укрепить иммунную систему, так как за прошедшую неделю он не заболел. Однако это сложно проверить из-за короткого срока эксперимента.Руссо отметил и один негативный эффект от потребления такой воды: по утрам жажда наступала быстрее. "Если я не утолял эту жажду, то во рту оставалось странное послевкусие", — заметил автор статьи.В целом, он положительно оценил добавление воды с лимоном в свой рацион из-за неоспоримой пользы для кожи.

https://rsport.ria.ru/20200521/1571792703.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире