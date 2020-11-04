https://ria.ru/20201104/kuschevskaya-1583021259.html

В станице Кущевской почтили память погибших от банды Цапков

В станице Кущевской почтили память погибших от банды Цапков

Жители станицы Кущевская Краснодарского края в среду почтили память погибших от рук "банды Цапков" в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:24

2020-11-04T14:24

2020-11-04T14:24

убийство в станице кущевская

сергей цапок

кущевская

кущевский район

общество

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КУЩЕВСКАЯ (Краснодарский край), 4 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители станицы Кущевская Краснодарского края в среду почтили память погибших от рук "банды Цапков" в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.Ровно десять лет назад, 4 ноября 2010 года, в станице Кущевской в частном доме были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Это считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. За убийство были задержаны, а потом осуждены члены банды Сергея Цапка, которые долгое время действовали в станице.В среду утром после праздничной божественной литургии в честь Казанской божьей матери в храме Иоанна Богослова состоялась панихида по погибшим, на которую пришли около 100 человек. "Погибших лично не знала, но знакомые знали. Для нас всех это боль", - сказала РИА Новости жительница станицы Елена.После панихиды родственники жертв бандитов, а также руководство местной администрации возложили цветы на могилы погибших. "Каждый год сюда приходим, тут Наташа (Касьян) с сыном похоронены. Все родственники приходят", - рассказал агентству один из родственников."Станица у нас маленькая, здесь все друг друга знают и поддерживают, даже те, кого лично не коснулось", - поясняет глава Кущевского района Илья Гузев.Он отметил, что после трагедии внимание к Кущевской особенно высокое. "Думаете какая станица сейчас самая спокойная? Наша, конечно. Дети в школе подерутся, мы и то разбираемся. Следить за всем стараемся", - сказал он агентству.

https://ria.ru/20201104/kuschevka-1582920079.html

https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html

https://ria.ru/20201104/ubiystvo-1582646242.html

кущевская

кущевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство в станице кущевская, сергей цапок, кущевская, кущевский район, общество