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https://ria.ru/20201104/kuschevskaya-1583021259.html
В станице Кущевской почтили память погибших от банды Цапков
В станице Кущевской почтили память погибших от банды Цапков
Жители станицы Кущевская Краснодарского края в среду почтили память погибших от рук "банды Цапков" в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:24
2020-11-04T14:24
убийство в станице кущевская
сергей цапок
кущевская
кущевский район
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КУЩЕВСКАЯ (Краснодарский край), 4 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители станицы Кущевская Краснодарского края в среду почтили память погибших от рук "банды Цапков" в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.Ровно десять лет назад, 4 ноября 2010 года, в станице Кущевской в частном доме были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Это считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. За убийство были задержаны, а потом осуждены члены банды Сергея Цапка, которые долгое время действовали в станице.В среду утром после праздничной божественной литургии в честь Казанской божьей матери в храме Иоанна Богослова состоялась панихида по погибшим, на которую пришли около 100 человек. "Погибших лично не знала, но знакомые знали. Для нас всех это боль", - сказала РИА Новости жительница станицы Елена.После панихиды родственники жертв бандитов, а также руководство местной администрации возложили цветы на могилы погибших. "Каждый год сюда приходим, тут Наташа (Касьян) с сыном похоронены. Все родственники приходят", - рассказал агентству один из родственников."Станица у нас маленькая, здесь все друг друга знают и поддерживают, даже те, кого лично не коснулось", - поясняет глава Кущевского района Илья Гузев.Он отметил, что после трагедии внимание к Кущевской особенно высокое. "Думаете какая станица сейчас самая спокойная? Наша, конечно. Дети в школе подерутся, мы и то разбираемся. Следить за всем стараемся", - сказал он агентству.
https://ria.ru/20201104/kuschevka-1582920079.html
https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html
https://ria.ru/20201104/ubiystvo-1582646242.html
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убийство в станице кущевская, сергей цапок, кущевская, кущевский район, общество

В станице Кущевской почтили память погибших от банды Цапков

14:24 04.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЧастный дом, в котором 5 ноября 2010 года было совершено массовое убийство, в станице Кущевская Краснодарского края
Частный дом, в котором 5 ноября 2010 года было совершено массовое убийство, в станице Кущевская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КУЩЕВСКАЯ (Краснодарский край), 4 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Жители станицы Кущевская Краснодарского края в среду почтили память погибших от рук "банды Цапков" в 2010 году, передает корреспондент РИА Новости.
Ровно десять лет назад, 4 ноября 2010 года, в станице Кущевской в частном доме были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Это считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. За убийство были задержаны, а потом осуждены члены банды Сергея Цапка, которые долгое время действовали в станице.
Частный дом в станице Кущевская Краснодарского края, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 12 погибших, в том числе четырех детей - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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В среду утром после праздничной божественной литургии в честь Казанской божьей матери в храме Иоанна Богослова состоялась панихида по погибшим, на которую пришли около 100 человек. "Погибших лично не знала, но знакомые знали. Для нас всех это боль", - сказала РИА Новости жительница станицы Елена.
После панихиды родственники жертв бандитов, а также руководство местной администрации возложили цветы на могилы погибших. "Каждый год сюда приходим, тут Наташа (Касьян) с сыном похоронены. Все родственники приходят", - рассказал агентству один из родственников.
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"Станица у нас маленькая, здесь все друг друга знают и поддерживают, даже те, кого лично не коснулось", - поясняет глава Кущевского района Илья Гузев.
Он отметил, что после трагедии внимание к Кущевской особенно высокое. "Думаете какая станица сейчас самая спокойная? Наша, конечно. Дети в школе подерутся, мы и то разбираемся. Следить за всем стараемся", - сказал он агентству.
Частный дом в станице Кущевская Краснодарского края, где произошло убийство 12 человек - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Убийство в станице КущевскаяСергей ЦапокКущевскаяКущевский районОбщество
 
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