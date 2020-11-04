https://ria.ru/20201104/krym-1582983158.html
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:53
2020-11-04T09:53
2020-11-04T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
минздрав крыма
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
симферополь
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный санитарный врач по региону, руководитель управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Крыму на данный момент превышен на 21%, в Симферополе – на 27%, добавила Пеньковская.По данным минздрава Крыма, за прошедшие сутки зарегистрированы 202 случая заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 10 157 человек, выздоровело 5881, в том числе 224 за последние сутки. Три человека за последние сутки скончались, общее число летальных исходов - 151.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
симферополь
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, минздрав крыма, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь, севастополь, общество