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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/krym-1582983158.html
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:53
2020-11-04T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
минздрав крыма
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
симферополь
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный санитарный врач по региону, руководитель управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Крыму на данный момент превышен на 21%, в Симферополе – на 27%, добавила Пеньковская.По данным минздрава Крыма, за прошедшие сутки зарегистрированы 202 случая заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 10 157 человек, выздоровело 5881, в том числе 224 за последние сутки. Три человека за последние сутки скончались, общее число летальных исходов - 151.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, минздрав крыма, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь, севастополь, общество

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму

09:53 04.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный санитарный врач по региону, руководитель управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
"К сожалению, на сегодняшний день ситуация значительно не изменилась. Сохраняется тенденция к росту заболеваемости. Более 10 100 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано на сегодняшний день", - сказала Пеньковская журналистам.
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Крыму на данный момент превышен на 21%, в Симферополе – на 27%, добавила Пеньковская.
По данным минздрава Крыма, за прошедшие сутки зарегистрированы 202 случая заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 10 157 человек, выздоровело 5881, в том числе 224 за последние сутки. Три человека за последние сутки скончались, общее число летальных исходов - 151.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяМинздрав КрымаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольСевастопольОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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