https://ria.ru/20201104/krym-1582983158.html

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости COVID-19 в Крыму

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:53

2020-11-04T09:53

2020-11-04T09:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

наталья пеньковская

минздрав крыма

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

симферополь

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Крыму не изменилась, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, сообщила главный государственный санитарный врач по региону, руководитель управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Крыму на данный момент превышен на 21%, в Симферополе – на 27%, добавила Пеньковская.По данным минздрава Крыма, за прошедшие сутки зарегистрированы 202 случая заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии заболело 10 157 человек, выздоровело 5881, в том числе 224 за последние сутки. Три человека за последние сутки скончались, общее число летальных исходов - 151.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

симферополь

севастополь

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, минздрав крыма, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь, севастополь, общество