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Туризм
https://ria.ru/20201104/krokodil-1582858221.html
В США рыбак убил огромного аллигатора, который три года преследовал его
В США рыбак убил огромного аллигатора, который три года преследовал его
Кори Кэппс, рыбак из города Блантстаун (штат Флорида, США) с помощью гарпуна убил почти четырехметрового аллигатора весом 456 килограммов, который, по словам... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:15
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Кори Кэппс, рыбак из города Блантстаун (штат Флорида, США) с помощью гарпуна убил почти четырехметрового аллигатора весом 456 килограммов, который, по словам американца, в течение трех лет "преследовал" его, сообщает Daily Mail. Как рассказал Кэппс, он уже несколько лет пытался поймать крокодила, который жил в реке в его родном городе. Американец был уверен, что аллигатор следит за ним: "В прошлом месяце я трижды встретил его во время рыбалки".Наконец, когда Кори плыл на лодке по реке со своей женой, он заметил того самого хищника. Огромная рептилия лежала на берегу. Тогда Кэппс быстро позвонил другу, у которого есть лицензия на охоту на аллигаторов. На следующий день рыбак и его товарищ отправились на поиски крокодила. Оказалось, что он "продолжал бездельничать" на том же месте. Охотникам потребовалось три с половиной часа, чтобы переложить тушу рептилии в лодку. После Кэппс рассказал, что лапы и голову добычи он оставил себе, как трофей, а остальную часть продал перерабатывающему предприятию в Таллахасси.И хотя Кори удалось избавиться от "преследований" крокодила, установить рекорд у него так и не получилось. В Daily Mail уточняют, по данным Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды, самым крупным аллигатором считает пойманная особь длиной 4,3 метра и весом 473 килограмма.
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туризм, крокодилы, новости - туризм, таллахасси, флорида, сша

В США рыбак убил огромного аллигатора, который три года преследовал его

00:15 04.11.2020 (обновлено: 00:17 04.11.2020)
 
© Depositphotos / DesignPicsIncКрокодил под водой
Крокодил под водой - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Depositphotos / DesignPicsInc
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Кори Кэппс, рыбак из города Блантстаун (штат Флорида, США) с помощью гарпуна убил почти четырехметрового аллигатора весом 456 килограммов, который, по словам американца, в течение трех лет "преследовал" его, сообщает Daily Mail.

Whoa!!! Blountstown made CNN!!

Опубликовано Explore Calco Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
Как рассказал Кэппс, он уже несколько лет пытался поймать крокодила, который жил в реке в его родном городе. Американец был уверен, что аллигатор следит за ним: "В прошлом месяце я трижды встретил его во время рыбалки".
Наконец, когда Кори плыл на лодке по реке со своей женой, он заметил того самого хищника. Огромная рептилия лежала на берегу. Тогда Кэппс быстро позвонил другу, у которого есть лицензия на охоту на аллигаторов.
На следующий день рыбак и его товарищ отправились на поиски крокодила. Оказалось, что он "продолжал бездельничать" на том же месте.

"Мы вышли из лодки и забили его гарпуном, но не представляли, каким огромным он окажется, – прокомментировал рыбак. – У него только одна голова была шириной 40 сантиметров. Это самый большой крокодил из тех, которых я когда-либо видел".

Охотникам потребовалось три с половиной часа, чтобы переложить тушу рептилии в лодку. После Кэппс рассказал, что лапы и голову добычи он оставил себе, как трофей, а остальную часть продал перерабатывающему предприятию в Таллахасси.
И хотя Кори удалось избавиться от "преследований" крокодила, установить рекорд у него так и не получилось. В Daily Mail уточняют, по данным Комиссии по охране рыб и дикой природы Флориды, самым крупным аллигатором считает пойманная особь длиной 4,3 метра и весом 473 килограмма.
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