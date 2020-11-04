https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html

Сыну президента Бразилии предъявили обвинения в коррупции

Сыну президента Бразилии предъявили обвинения в коррупции

Старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару официально обвинен в коррупции и отмывании денег в штате Рио-де-Жанейро, сообщает агентство... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:47

2020-11-04T17:47

2020-11-04T17:47

жаир болсонару

рио-де-жанейро (штат)

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570685_764:0:2915:1210_1400x0_80_0_0_a10e5cd94e5d265e8eabd19db56770a2.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару официально обвинен в коррупции и отмывании денег в штате Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на власти.Обвинители сообщили, что предположительные мошеннические операции при участии сына бразильского президента продолжались с 2007 по 2018 год. Кроме того, обвинения были выдвинуты еще 16 людям.По сообщению агентства, Флавиу Болсонару отверг все обвинения, назвал их безосновательными, и объявил себя невиновным в каких-либо преступлениях.Ранее сообщалось, что Болсонару-младшего могли обвинять в таких преступлениях, как хищение, отмывание денег и управление преступной организацией.Расследование в отношении Болсонару-младшего было открыто в ноябре 2019 года. Сообщалось, что прокуратура Рио-де-Жанейро планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживавщих далеко от столицы.

https://rsport.ria.ru/20201030/fernando-1582213783.html

рио-де-жанейро (штат)

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жаир болсонару, рио-де-жанейро (штат), бразилия, в мире