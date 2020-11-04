https://ria.ru/20201104/korruptsiya-1583049488.html
Сыну президента Бразилии предъявили обвинения в коррупции
Сыну президента Бразилии предъявили обвинения в коррупции
Старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару официально обвинен в коррупции и отмывании денег в штате Рио-де-Жанейро, сообщает агентство... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:47
2020-11-04T17:47
2020-11-04T17:47
жаир болсонару
рио-де-жанейро (штат)
бразилия
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару официально обвинен в коррупции и отмывании денег в штате Рио-де-Жанейро, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на власти.Обвинители сообщили, что предположительные мошеннические операции при участии сына бразильского президента продолжались с 2007 по 2018 год. Кроме того, обвинения были выдвинуты еще 16 людям.По сообщению агентства, Флавиу Болсонару отверг все обвинения, назвал их безосновательными, и объявил себя невиновным в каких-либо преступлениях.Ранее сообщалось, что Болсонару-младшего могли обвинять в таких преступлениях, как хищение, отмывание денег и управление преступной организацией.Расследование в отношении Болсонару-младшего было открыто в ноябре 2019 года. Сообщалось, что прокуратура Рио-де-Жанейро планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживавщих далеко от столицы.
https://rsport.ria.ru/20201030/fernando-1582213783.html
рио-де-жанейро (штат)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жаир болсонару, рио-де-жанейро (штат), бразилия, в мире
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару
Флавиу Болсонару официально обвинен в коррупции и отмывании денег в штате Рио-де-Жанейро
, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на власти.
Обвинители сообщили, что предположительные мошеннические операции при участии сына бразильского президента продолжались с 2007 по 2018 год. Кроме того, обвинения были выдвинуты еще 16 людям.
По сообщению агентства, Флавиу Болсонару отверг все обвинения, назвал их безосновательными, и объявил себя невиновным в каких-либо преступлениях.
Ранее сообщалось, что Болсонару-младшего могли обвинять в таких преступлениях, как хищение, отмывание денег и управление преступной организацией.
Расследование в отношении Болсонару-младшего было открыто в ноябре 2019 года. Сообщалось, что прокуратура Рио-де-Жанейро планирует исследовать схему найма экс-депутатом Флавиу Болсонару друзей и родственников в качестве советников с целью присвоения их официального дохода. Подозрения вызвали наличие в списке советников культуриста и ветеринара, проживавщих далеко от столицы.