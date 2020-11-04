https://ria.ru/20201104/koronaviurs-1582927428.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:05
2020-11-04T00:05
2020-11-04T00:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
москва
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, по состоянию на 1 ноября в мире было зафиксировано около 46 миллионов случаев заражения COVID-19, число скончавшихся пациентов составило 1,2 миллиона. Согласно данным организации, особенно рост был заметен на прошлой неделе в европейском регионе, где была зарегистрирована половина всех новых случаев (1,7 миллиона).Предыдущий рекорд был зафиксирован на неделе с 19 по 26 октября.В субботу ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев заражения в мире за сутки: тогда за 24 часа было зафиксировано 535 928 новых случаев COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582900004.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, москва, в мире