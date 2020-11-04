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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronaviurs-1582927428.html
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:05
2020-11-04T00:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
москва
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).По данным ВОЗ, по состоянию на 1 ноября в мире было зафиксировано около 46 миллионов случаев заражения COVID-19, число скончавшихся пациентов составило 1,2 миллиона. Согласно данным организации, особенно рост был заметен на прошлой неделе в европейском регионе, где была зарегистрирована половина всех новых случаев (1,7 миллиона).Предыдущий рекорд был зафиксирован на неделе с 19 по 26 октября.В субботу ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев заражения в мире за сутки: тогда за 24 часа было зафиксировано 535 928 новых случаев COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, москва, в мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона

00:05 04.11.2020 (обновлено: 00:10 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЛюди в масках в общественном транспорте в Берлине во время карантина
Люди в масках в общественном транспорте в Берлине во время карантина - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, по состоянию на 1 ноября в мире было зафиксировано около 46 миллионов случаев заражения COVID-19, число скончавшихся пациентов составило 1,2 миллиона. Согласно данным организации, особенно рост был заметен на прошлой неделе в европейском регионе, где была зарегистрирована половина всех новых случаев (1,7 миллиона).
Предыдущий рекорд был зафиксирован на неделе с 19 по 26 октября.
В субботу ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев заражения в мире за сутки: тогда за 24 часа было зафиксировано 535 928 новых случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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