https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583063976.html

В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны",... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:40

2020-11-04T19:40

2020-11-04T19:40

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны", следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 018 человек, скончались 397.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 099 059 человек, скончались 47 742, сделано более двух миллионов тестов.С четверга в Англии начинается новый национальный карантин, который продлится до 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий - всем им рекомендовано продолжить работу. Закрыться должны предприятия сфер отдыха, развлечений и гостеприимства, в том числе пабы, бары, рестораны. Люди не должны покидать дома без необходимости.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире