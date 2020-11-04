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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583063976.html
В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны",... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:40
2020-11-04T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны", следует из данных минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 018 человек, скончались 397.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 099 059 человек, скончались 47 742, сделано более двух миллионов тестов.С четверга в Англии начинается новый национальный карантин, который продлится до 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий - всем им рекомендовано продолжить работу. Закрыться должны предприятия сфер отдыха, развлечений и гостеприимства, в том числе пабы, бары, рестораны. Люди не должны покидать дома без необходимости.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии обновили рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

19:40 04.11.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177, скончались 492 человека – это новый антирекорд "второй волны", следует из данных минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 018 человек, скончались 397.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 099 059 человек, скончались 47 742, сделано более двух миллионов тестов.
С четверга в Англии начинается новый национальный карантин, который продлится до 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий - всем им рекомендовано продолжить работу. Закрыться должны предприятия сфер отдыха, развлечений и гостеприимства, в том числе пабы, бары, рестораны. Люди не должны покидать дома без необходимости.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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