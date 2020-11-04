https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583053258.html

В Польше ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Польше ужесточили ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса – с субботы в стране закроются... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:16

2020-11-04T18:16

2020-11-04T18:16

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса – с субботы в стране закроются театры, кинотеатры, музеи, сообщает польское агентство PAP.По словам министра, также временно закроются галереи и многие магазины. Все гостиницы в Польше будут работать только для гостей, находящихся в командировках. Кроме того, начальные школы страны с понедельника расширят обучение в дистанционном формате, эта мера будет действовать по меньшей мере до 29 ноября.В среду в Польше был зафиксирован очередной рекорд по количеству заболеваний коронавирусом – за сутки в стране вывили 24 692 случая заражения и 373 летальных исхода. С начала эпидемии в стране коронавирусом заболели 439 536 человек, скончались 6475 пациентов. Выздоровели почти 169 тысяч инфицированных.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, польша, в мире