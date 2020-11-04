https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583034572.html

Путин отметил вклад духовенства в борьбу с пандемией коронавируса

Путин отметил вклад духовенства в борьбу с пандемией коронавируса

Священнослужители во период пандемии COVID-19 в РФ помогали и поддерживали всех, кто нуждался в этом, независимо от этнической и религиозной принадлежности,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:53

2020-11-04T15:53

2020-11-04T15:53

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владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Священнослужители во период пандемии COVID-19 в РФ помогали и поддерживали всех, кто нуждался в этом, независимо от этнической и религиозной принадлежности, рискуя собственной жизнью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.Президент подчеркнул, что священнослужители объединяют вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством порой рискуя жизнью, "ведут благородную волонтерскую работу" и поддерживают тех, кто нуждается в помощи и заботе, независимо от их этнической и религиозной принадлежности."Священнослужители, хочу это вновь подчеркнуть, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией. И порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних. Есть, к сожалению, и трагические случаи - сами погибают, и делая, исполняя свой пасторский долг, бескорыстно", - добавил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, владимир путин