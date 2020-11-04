Путин отметил вклад духовенства в борьбу с пандемией коронавируса
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Священнослужители во период пандемии COVID-19 в РФ помогали и поддерживали всех, кто нуждался в этом, независимо от этнической и религиозной принадлежности, рискуя собственной жизнью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.
"Отмечу колоссальный вклад религиозных организаций в деле социального служения. Представители всех религий вносят свой вклад в нашу общую борьбу с пандемией опасного заболевания", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что священнослужители объединяют вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством порой рискуя жизнью, "ведут благородную волонтерскую работу" и поддерживают тех, кто нуждается в помощи и заботе, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.
"Священнослужители, хочу это вновь подчеркнуть, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией. И порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних. Есть, к сожалению, и трагические случаи - сами погибают, и делая, исполняя свой пасторский долг, бескорыстно", - добавил Путин.
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