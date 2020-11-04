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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583034572.html
Путин отметил вклад духовенства в борьбу с пандемией коронавируса
Путин отметил вклад духовенства в борьбу с пандемией коронавируса
Священнослужители во период пандемии COVID-19 в РФ помогали и поддерживали всех, кто нуждался в этом, независимо от этнической и религиозной принадлежности,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:53
2020-11-04T15:53
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - религия и мировоззрение
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Священнослужители во период пандемии COVID-19 в РФ помогали и поддерживали всех, кто нуждался в этом, независимо от этнической и религиозной принадлежности, рискуя собственной жизнью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.Президент подчеркнул, что священнослужители объединяют вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством порой рискуя жизнью, "ведут благородную волонтерскую работу" и поддерживают тех, кто нуждается в помощи и заботе, независимо от их этнической и религиозной принадлежности."Священнослужители, хочу это вновь подчеркнуть, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией. И порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних. Есть, к сожалению, и трагические случаи - сами погибают, и делая, исполняя свой пасторский долг, бескорыстно", - добавил Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, владимир путин

Путин отметил вклад духовенства в борьбу с пандемией коронавируса

15:53 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Священнослужители во период пандемии COVID-19 в РФ помогали и поддерживали всех, кто нуждался в этом, независимо от этнической и религиозной принадлежности, рискуя собственной жизнью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений.
"Отмечу колоссальный вклад религиозных организаций в деле социального служения. Представители всех религий вносят свой вклад в нашу общую борьбу с пандемией опасного заболевания", - сказал Путин.
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Президент подчеркнул, что священнослужители объединяют вокруг себя неравнодушных людей, которые вместе с духовенством порой рискуя жизнью, "ведут благородную волонтерскую работу" и поддерживают тех, кто нуждается в помощи и заботе, независимо от их этнической и религиозной принадлежности.
"Священнослужители, хочу это вновь подчеркнуть, находятся непосредственно рядом с больными коронавирусной инфекцией. И порой рискуют своей собственной жизнью, чтобы поддержать ближних. Есть, к сожалению, и трагические случаи - сами погибают, и делая, исполняя свой пасторский долг, бескорыстно", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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