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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583030174.html
В Австрии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Австрии выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Новый антирекорд по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Австрии через сутки после начала второго локдауна – выявлено 6,2 тысячи... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:24
2020-11-04T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мвд австрии
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Новый антирекорд по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Австрии через сутки после начала второго локдауна – выявлено 6,2 тысячи новых заболевших, свидетельствуют данные МВД Австрии.Второй за год локдаун из-за коронавируса начался в Австрии 3 ноября с полуночи. В этот раз он "мягче" - абсолютно все магазины и сфера обслуживания продолжат работу. Снова закрываются рестораны, отели, театры, музеи, кино.По данным МВД, со вторника на среду прирост составил 6211 новых случаев, 845 из них - в Вене.Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 125 099 заболевших COVID-19, из них 77 036 выздоровели. Из-за коронавируса скончались 1227 человек. Растет число госпитализаций - в настоящее время в больницах страны 2584 пациента, 383 находятся в реанимации.Нововведение осеннего лодкауна в Австрии - ограничение на выход из дома с 20.00 до 6.00 следующего дня. Речь не идет о комендантском часе в полной мере, однако находиться на улице в это время можно будет только по ряду уважительных причин.Решение о повторном локдауне, избежать которого в республике пытались всеми силами, приняли на фоне резкого, экспоненциального роста новых заболевших COVID-19 и госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Власти стали опасаться, что если возрастающая тенденция продолжится, то медицинская система даст сбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не допустит, чтобы врачам приходилось выбирать, кому из нуждающихся в лечении оказать помощь. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
австрия
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коронавирус covid-19, мвд австрии, себастьян курц, австрия, вена, в мире

В Австрии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

15:24 04.11.2020
 
© РИА Новости / Филипп Брем / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в Вене
Мужчина в медицинской маске в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Филипп Брем
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Новый антирекорд по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Австрии через сутки после начала второго локдауна – выявлено 6,2 тысячи новых заболевших, свидетельствуют данные МВД Австрии.
Второй за год локдаун из-за коронавируса начался в Австрии 3 ноября с полуночи. В этот раз он "мягче" - абсолютно все магазины и сфера обслуживания продолжат работу. Снова закрываются рестораны, отели, театры, музеи, кино.
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По данным МВД, со вторника на среду прирост составил 6211 новых случаев, 845 из них - в Вене.
Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 125 099 заболевших COVID-19, из них 77 036 выздоровели. Из-за коронавируса скончались 1227 человек. Растет число госпитализаций - в настоящее время в больницах страны 2584 пациента, 383 находятся в реанимации.
Нововведение осеннего лодкауна в Австрии - ограничение на выход из дома с 20.00 до 6.00 следующего дня. Речь не идет о комендантском часе в полной мере, однако находиться на улице в это время можно будет только по ряду уважительных причин.
Решение о повторном локдауне, избежать которого в республике пытались всеми силами, приняли на фоне резкого, экспоненциального роста новых заболевших COVID-19 и госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Власти стали опасаться, что если возрастающая тенденция продолжится, то медицинская система даст сбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не допустит, чтобы врачам приходилось выбирать, кому из нуждающихся в лечении оказать помощь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД АвстрииСебастьян КурцАвстрияВенаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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