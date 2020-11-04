https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583030174.html

В Австрии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

В Австрии выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Новый антирекорд по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Австрии через сутки после начала второго локдауна – выявлено 6,2 тысячи... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:24

2020-11-04T15:24

2020-11-04T15:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мвд австрии

себастьян курц

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570117754_0:148:2621:1622_1400x0_80_0_0_ad808a8a2cef40981f7b03efa4515931.jpg

ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Новый антирекорд по суточному приросту случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в Австрии через сутки после начала второго локдауна – выявлено 6,2 тысячи новых заболевших, свидетельствуют данные МВД Австрии.Второй за год локдаун из-за коронавируса начался в Австрии 3 ноября с полуночи. В этот раз он "мягче" - абсолютно все магазины и сфера обслуживания продолжат работу. Снова закрываются рестораны, отели, театры, музеи, кино.По данным МВД, со вторника на среду прирост составил 6211 новых случаев, 845 из них - в Вене.Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 125 099 заболевших COVID-19, из них 77 036 выздоровели. Из-за коронавируса скончались 1227 человек. Растет число госпитализаций - в настоящее время в больницах страны 2584 пациента, 383 находятся в реанимации.Нововведение осеннего лодкауна в Австрии - ограничение на выход из дома с 20.00 до 6.00 следующего дня. Речь не идет о комендантском часе в полной мере, однако находиться на улице в это время можно будет только по ряду уважительных причин.Решение о повторном локдауне, избежать которого в республике пытались всеми силами, приняли на фоне резкого, экспоненциального роста новых заболевших COVID-19 и госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. Власти стали опасаться, что если возрастающая тенденция продолжится, то медицинская система даст сбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не допустит, чтобы врачам приходилось выбирать, кому из нуждающихся в лечении оказать помощь. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мвд австрии, себастьян курц, австрия, вена, в мире