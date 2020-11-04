https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583015560.html
Кличко вылечился от COVID-19
Кличко вылечился от COVID-19
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:44
2020-11-04T13:44
2020-11-04T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе.Кличко 24 октября сообщил, что заразился коронавирусом, после чего ушёл на самоизоляцию.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 420 617 человек, выздоровели 176 404 заболевших, летальных случаев – 7731.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире