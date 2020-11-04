https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583015560.html

Кличко вылечился от COVID-19

Кличко вылечился от COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:44

2020-11-04T13:44

2020-11-04T13:44

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

виталий кличко

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе.Кличко 24 октября сообщил, что заразился коронавирусом, после чего ушёл на самоизоляцию.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 420 617 человек, выздоровели 176 404 заболевших, летальных случаев – 7731.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире