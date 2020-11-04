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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583015560.html
Кличко вылечился от COVID-19
Кличко вылечился от COVID-19
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:44
2020-11-04T13:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
виталий кличко
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе.Кличко 24 октября сообщил, что заразился коронавирусом, после чего ушёл на самоизоляцию.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 420 617 человек, выздоровели 176 404 заболевших, летальных случаев – 7731.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, виталий кличко, киев, украина, в мире

Кличко вылечился от COVID-19

13:44 04.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе.
Кличко 24 октября сообщил, что заразился коронавирусом, после чего ушёл на самоизоляцию.
"Рад вернуться к активной работе, мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо, то есть сейчас уже готов работать в полную силу", - сказал Кличко на брифинге в среду, который транслировался онлайн.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 420 617 человек, выздоровели 176 404 заболевших, летальных случаев – 7731.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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