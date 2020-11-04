https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583000668.html
СМИ: в США умерший от COVID-19 политик получил место в заксобрании
СМИ: в США умерший от COVID-19 политик получил место в заксобрании
Скончавшийся в октябре от коронавируса республиканский кандидат получил место в палате представителей штата Северная Дакота, передает телеканал FOX9. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:56
2020-11-04T11:56
2020-11-04T11:56
выборы президента сша — 2020
северная дакота
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Скончавшийся в октябре от коронавируса республиканский кандидат получил место в палате представителей штата Северная Дакота, передает телеканал FOX9.Согласно местному порталу, посвященному выборам, два республиканца прошли в Законодательную ассамблею от восьмого округа - скончавшийся Дэвид Андал (Andahl) и его однопартиец Дейв Нэринг.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная дакота, сша, в мире