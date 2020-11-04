https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583000668.html

СМИ: в США умерший от COVID-19 политик получил место в заксобрании

СМИ: в США умерший от COVID-19 политик получил место в заксобрании

Скончавшийся в октябре от коронавируса республиканский кандидат получил место в палате представителей штата Северная Дакота, передает телеканал FOX9. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:56

2020-11-04T11:56

2020-11-04T11:56

выборы президента сша — 2020

северная дакота

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582962876_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6f91927f2d232ce875dd1e33c1f7ab47.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Скончавшийся в октябре от коронавируса республиканский кандидат получил место в палате представителей штата Северная Дакота, передает телеканал FOX9.Согласно местному порталу, посвященному выборам, два республиканца прошли в Законодательную ассамблею от восьмого округа - скончавшийся Дэвид Андал (Andahl) и его однопартиец Дейв Нэринг.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

северная дакота

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная дакота, сша, в мире