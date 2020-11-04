https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991032.html

В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:44

2020-11-04T10:44

2020-11-04T10:46

коронавирус в россии

распространение нового коронавируса

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чечне - 18, Ненецком автономное округе - 7, Чукотском автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/vaktsina-1582821976.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество