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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991032.html
В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:44
2020-11-04T10:46
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чечне - 18, Ненецком автономное округе - 7, Чукотском автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19

10:44 04.11.2020 (обновлено: 10:46 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5826, 2. Санкт-Петербург - 1031, 3. Московская область - 569", - говорится в сообщении.
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Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чечне - 18, Ненецком автономное округе - 7, Чукотском автономном округе - 3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
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23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
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23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
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