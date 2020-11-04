https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582991032.html
В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5826 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:44
2020-11-04T10:44
2020-11-04T10:46
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5826, Санкт-Петербурге - 1031, Подмосковье - 569, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки зафиксировано в Чечне - 18, Ненецком автономное округе - 7, Чукотском автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/vaktsina-1582821976.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество