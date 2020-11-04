https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582990873.html
В России за сутки подтвердили 389 смертей пациентов с COVID-19
В России за сутки подтвердили 389 смертей пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 389 смертей людей с COVID-19, за все время - 29 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:43
2020-11-04T10:43
2020-11-04T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 389 смертей людей с COVID-19, за все время - 29 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 389 летальных случаев... За весь период по России умерло 29 217 человек", - говорится в сообщении.В частности, 68 летальных случаев за сутки подтверждены в Москве, 66 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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