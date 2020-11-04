https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582990873.html

В России за сутки подтвердили 389 смертей пациентов с COVID-19

В России за сутки подтвердили 389 смертей пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 389 смертей людей с COVID-19, за все время - 29 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:43

2020-11-04T10:43

2020-11-04T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 389 смертей людей с COVID-19, за все время - 29 217, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 389 летальных случаев... За весь период по России умерло 29 217 человек", - говорится в сообщении.В частности, 68 летальных случаев за сутки подтверждены в Москве, 66 - в Санкт-Петербурге, 15 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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