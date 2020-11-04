https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582975813.html

В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило 325 тысяч

В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило 325 тысяч

Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 325 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:04

2020-11-04T09:04

2020-11-04T09:08

анастасия ракова

распространение нового коронавируса

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здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 325 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3852 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 325 531", - сообщила вице-мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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