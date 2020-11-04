https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html

Онищенко перечислил места "незаметного" инфицирования коронавирусом

Онищенко перечислил места "незаметного" инфицирования коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", где можно "незаметно" заразиться коронавирусом. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:29

2020-11-04T01:29

2020-11-04T05:02

распространение нового коронавируса

михаил лебедев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", где можно "незаметно" заразиться коронавирусом.По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик. "При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", — подчеркнул Онищенко.Также он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается."Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь", — рассказал бывший главный санитарный врач.Онищенко добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания. При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество