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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html
Онищенко перечислил места "незаметного" инфицирования коронавирусом
Онищенко перечислил места "незаметного" инфицирования коронавирусом
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", где можно "незаметно" заразиться коронавирусом. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:29
2020-11-04T05:02
распространение нового коронавируса
михаил лебедев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", где можно "незаметно" заразиться коронавирусом.По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик. "При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", — подчеркнул Онищенко.Также он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается."Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь", — рассказал бывший главный санитарный врач.Онищенко добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания. При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/protsenko-1582735277.html
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михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко перечислил места "незаметного" инфицирования коронавирусом

01:29 04.11.2020 (обновлено: 05:02 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры спускаются по эскалатору на станции метро "Парк культуры" в Москве
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", где можно "незаметно" заразиться коронавирусом.
По его словам, в первую очередь представляет опасность пребывание в метро в час пик. "При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску", — подчеркнул Онищенко.
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Также он призвал отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.
"Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь", — рассказал бывший главный санитарный врач.
Онищенко добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.
При поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек, заявил РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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