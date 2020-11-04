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Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
Почти треть всех смертей от коронавируса зафиксировали в Чехии за последние семь дней, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:34
2020-11-04T00:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чехия
в мире
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Почти треть всех смертей от коронавируса зафиксировали в Чехии за последние семь дней, сообщил минздрав республики.По данным минздрава, Чехия сохраняет первое место в мире по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения.Несколько дней подряд в стране снижается суточное число новых больных COVID-19, в понедельник - 9 241. Рекордным был показатель 27 октября - 15 633. За весь период пандемии заразились 357,6 тысячи человек, из которых 171,4 тысячи выздоровели.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры и магазины (кроме продовольственных). Отменены все спортивные соревнования, кроме чемпионатов республики по футболу и хоккею, которые после перерыва возобновятся на этой неделе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, чехия, в мире

Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю

00:34 04.11.2020 (обновлено: 00:38 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках недалеко от торгового центра "Аркады Панкрац" в Праге
Прохожие в медицинских масках недалеко от торгового центра Аркады Панкрац в Праге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Почти треть всех смертей от коронавируса зафиксировали в Чехии за последние семь дней, сообщил минздрав республики.
"Во вторник в больницах страны от COVID-19 скончались 107 пациентов. Всего за период пандемии скончались 3 859 человек, из них почти одна треть (1 174 человека) – в течение последних 7 дней. Суточным антирекордом является смерть 200 человек в пятницу, 30 октября", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, Чехия сохраняет первое место в мире по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения.
Несколько дней подряд в стране снижается суточное число новых больных COVID-19, в понедельник - 9 241. Рекордным был показатель 27 октября - 15 633. За весь период пандемии заразились 357,6 тысячи человек, из которых 171,4 тысячи выздоровели.
С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры и магазины (кроме продовольственных). Отменены все спортивные соревнования, кроме чемпионатов республики по футболу и хоккею, которые после перерыва возобновятся на этой неделе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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