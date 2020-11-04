https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582929610.html

Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю

Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю

Почти треть всех смертей от коронавируса зафиксировали в Чехии за последние семь дней, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T00:34

2020-11-04T00:34

2020-11-04T00:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чехия

в мире

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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Почти треть всех смертей от коронавируса зафиксировали в Чехии за последние семь дней, сообщил минздрав республики.По данным минздрава, Чехия сохраняет первое место в мире по числу умерших от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения.Несколько дней подряд в стране снижается суточное число новых больных COVID-19, в понедельник - 9 241. Рекордным был показатель 27 октября - 15 633. За весь период пандемии заразились 357,6 тысячи человек, из которых 171,4 тысячи выздоровели.С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, закрыты школы и вузы, предприятия общепита, учреждения культуры и магазины (кроме продовольственных). Отменены все спортивные соревнования, кроме чемпионатов республики по футболу и хоккею, которые после перерыва возобновятся на этой неделе. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

чехия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чехия, в мире