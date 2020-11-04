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https://ria.ru/20201104/kompozitor-1583008527.html
Умер композитор Фаустас Латенас
Умер композитор Фаустас Латенас
Известный композитор театра и кино Фаустас Латенас скончался минувшей ночью в Литве на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Вахтанговского театра. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:49
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культура
литва
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Известный композитор театра и кино Фаустас Латенас скончался минувшей ночью в Литве на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Вахтанговского театра.Латенас - автор музыки ко многим кинофильмам и спектаклям в театрах Литвы и России.Она передала самые сердечные соболезнования родным и близким Латенаса от коллектива Вахтанговского театра.
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литва, в мире

Умер композитор Фаустас Латенас

12:49 04.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКомпозитор Фаустас Латенас
Композитор Фаустас Латенас - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Известный композитор театра и кино Фаустас Латенас скончался минувшей ночью в Литве на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Вахтанговского театра.
Латенас - автор музыки ко многим кинофильмам и спектаклям в театрах Литвы и России.
"Вчера из Литвы пришла тяжелая весть. Ушел из жизни Фаустас Латенас. Невозможно поверить... Композитор от Бога, полноправный соавтор спектаклей Римаса Туминаса и Эймунтаса Някрошюса. Его музыка стала доминантой многих вахтанговских постановок. Еще совсем недавно он подарил театру ряд новых тем - для спектакля "Ромул Великий". Фаустас был каметоном театра. Это был невероятно чуткий и скромный человек", - сказала собеседница агентства.
Она передала самые сердечные соболезнования родным и близким Латенаса от коллектива Вахтанговского театра.
Дирижер Александр Ведерников - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Умер дирижер Александр Ведерников
 
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