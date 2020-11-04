Умер композитор Фаустас Латенас
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Известный композитор театра и кино Фаустас Латенас скончался минувшей ночью в Литве на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости пресс-атташе Вахтанговского театра.
Латенас - автор музыки ко многим кинофильмам и спектаклям в театрах Литвы и России.
"Вчера из Литвы пришла тяжелая весть. Ушел из жизни Фаустас Латенас. Невозможно поверить... Композитор от Бога, полноправный соавтор спектаклей Римаса Туминаса и Эймунтаса Някрошюса. Его музыка стала доминантой многих вахтанговских постановок. Еще совсем недавно он подарил театру ряд новых тем - для спектакля "Ромул Великий". Фаустас был каметоном театра. Это был невероятно чуткий и скромный человек", - сказала собеседница агентства.
Она передала самые сердечные соболезнования родным и близким Латенаса от коллектива Вахтанговского театра.
30 октября, 14:05КультураУмер дирижер Александр Ведерников