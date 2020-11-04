Умер композитор Фаустас Латенас

"Вчера из Литвы пришла тяжелая весть. Ушел из жизни Фаустас Латенас. Невозможно поверить... Композитор от Бога, полноправный соавтор спектаклей Римаса Туминаса и Эймунтаса Някрошюса. Его музыка стала доминантой многих вахтанговских постановок. Еще совсем недавно он подарил театру ряд новых тем - для спектакля "Ромул Великий". Фаустас был каметоном театра. Это был невероятно чуткий и скромный человек", - сказала собеседница агентства.