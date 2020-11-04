https://ria.ru/20201104/kommunizm-1583036656.html

В Словакии запретили размещать коммунистические символы на памятниках

В Словакии запретили размещать коммунистические символы на памятниках

Депутаты Национального совета (парламента) Словакии большинством голосов внесли в среду поправки в закон о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948-1989... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:06

2020-11-04T16:06

2020-11-04T16:10

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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Депутаты Национального совета (парламента) Словакии большинством голосов внесли в среду поправки в закон о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948-1989 годах, запретив размещение его символов на памятниках и памятных досках, а также присвоение улицам и площадям фамилий деятелей этого режима, сообщила пресс-служба законодательного органа."Помимо этого, депутаты внесли в упомянутый закон дополнение о том, что коммунистический режим в Чехословакии в 1948-1989 годах способствовал подавлению основных прав и свобод. Компартия Чехословакии (не существует ныне) и Компартия Словакии ныне в законе означены как преступные организации", - говорится в сообщении.Кроме того, в закон внесено дополнение о том, что улицы и другие виды общественного пространства в стране нельзя будет называть в честь представителей Словацкой республики, существовавшей в 1939-1945 годах и тесно сотрудничавшей с гитлеровской Германией.После падения социалистического строя в Чехословакии осенью 1989 года Компартия Словакии трансформировалась в Партию демократических левых, которая затем была поглощена партией "Курс – социальная демократия", которая в течение последних 20 лет неоднократно находилась у власти в республике. В стране также существует воссозданная, но малочисленная Компартия Словакии, которая не участвовала в парламентских выборах в феврале 2020 года.В свою очередь, продолжателем дела профашистской Словацкой республики военных лет называет себя входящая в нынешний состав парламента крайне правая "Народная партия Наша Словакия", лидер которой, Мариан Котлеба, 12 октября этого года был осужден на 4 года и 4 месяца за пропаганду нацистских символов. После подачи протеста адвокатами Котлебы его дело будет рассматривать Верховный суд республики.

https://ria.ru/20201020/ukraina-1580573689.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехословакия, словакия, в мире