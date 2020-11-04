https://ria.ru/20201104/kinaston-1582802747.html

"Табакерка" представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон"

"Табакерка" представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон"

Театр Олега Табакова представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон" в постановке Евгения Писарева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:45

2020-11-04T06:45

2020-11-04T07:15

культура

театр

новости культуры

анна чиповская

евгений писарев

театр-студия олега табакова

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Театр Олега Табакова представила новую версию знаменитого спектакля "Кинастон" в постановке Евгения Писарева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.В новом "Кинастоне" вместо Максима Матвеева, который уехал жить в Санкт-Петербург, заглавную роль впервые исполнил Юрий Чурсин."Я считаю первого исполнителя роли Кинастона Максима Матвеева своим соавтором в этой работе. Конечно, замена исполнителя главной роли - стресс и риск. Но еще и вызов. Вызов для меня, для театра и для Чурсина. Юрий Чурсин артист острый, колючий, драматичный. Я вижу, что у него есть большое желание эту роль сыграть, и вижу, что ему есть про что играть", - сказал Писарев.Эдвард Кинастон - герой одноименной пьесы Джеффри Хэтчера - реальная личность ХVII века, актер, достигший небывалой популярности исполнением женских ролей. Но король Карл II своим указом разрешил женщинам играть свои роли. Публика спешит увидеть это чудо, позабыв прежних кумиров. В этот момент мы и застаем героев - последнего великого исполнителя женских ролей и первую женщину-актрису. Анна Чиповская выйдет на сцену в роли главной соперницы Кинастона.

https://ria.ru/20170906/1501937555.html

https://ria.ru/20201017/shakhmaty-1580175541.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, анна чиповская, евгений писарев, театр-студия олега табакова