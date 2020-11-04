https://ria.ru/20201104/kiberataki-1583044508.html

США провели "превентивные" кибератаки против России, заявили СМИ

США провели "превентивные" кибератаки против России, заявили СМИ

США провели превентивные атаки на "киберструктуры России в Иране", чтобы нейтрализовать "попытки вмешательства в выборы", заявил телеканал NBC. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:09

2020-11-04T17:09

2020-11-04T18:44

выборы президента сша — 2020

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иран

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. США провели превентивные атаки на "киберструктуры России в Иране", чтобы нейтрализовать "попытки вмешательства в выборы", заявил телеканал NBC.Он не уточнил источник информации и подробности операции, но отметил, что в результате принятых мер в киберпространстве "было очень тихо".В день голосования глава Министерства внутренней безопасности США Чак Вулф заявил, что ведомство не зафиксировало попыток взлома.Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иран, сша, в мире