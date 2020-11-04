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В Белоруссии рассказали, кто стоит за кибератаками на госорганы
В Белоруссии рассказали, кто стоит за кибератаками на госорганы
Хакерская группировка XDSpy "в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением" пользователей белорусского сегмента интернета через фишинговые РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:28
2020-11-04T16:28
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Хакерская группировка XDSpy "в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением" пользователей белорусского сегмента интернета через фишинговые рассылки атакует компьютеры в госорганах Белоруссии, в том числе силовых, сообщил в среду национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY.Ранее, в начале мая, CERT.BY сообщал, что ряд компьютеров в госструктурах атаковало вредоносное программное обеспечение, которое позволяет получать доступ к конфиденциальной информации. В конце сентября центр заявил о "новой кампании" по рассылке и заражению вредоносным ПО в белорусском сегменте интернета, которая затронула в том числе силовые ведомства, госорганы и организации."За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением (ВПО) пользователей национального сегмента сети интернет. Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy. О ее обнаружении недавно сообщила компания ESET на конференции VB2020 localhost", - говорится в сообщении на сайте центра.В нем отмечается, что впервые CERT.BY обнаружил рассылку подобного ВПО в начале 2020 года. С тех пор немного изменился вид вредоносного вложения в фишинговых письмах и был добавлен новый функционал по защите от обнаружения на компьютере жертвы.По данным центра, в ходе расследования инцидента с фишинговыми рассылками установлены новые адресаты рассылки, а также признаки писем и заражения. При этом среди целей злоумышленников по-прежнему встречаются сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
белоруссия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали, кто стоит за кибератаками на госорганы

16:28 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Хакерская группировка XDSpy "в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением" пользователей белорусского сегмента интернета через фишинговые рассылки атакует компьютеры в госорганах Белоруссии, в том числе силовых, сообщил в среду национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY.
Ранее, в начале мая, CERT.BY сообщал, что ряд компьютеров в госструктурах атаковало вредоносное программное обеспечение, которое позволяет получать доступ к конфиденциальной информации. В конце сентября центр заявил о "новой кампании" по рассылке и заражению вредоносным ПО в белорусском сегменте интернета, которая затронула в том числе силовые ведомства, госорганы и организации.
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"За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением (ВПО) пользователей национального сегмента сети интернет. Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy. О ее обнаружении недавно сообщила компания ESET на конференции VB2020 localhost", - говорится в сообщении на сайте центра.
В нем отмечается, что впервые CERT.BY обнаружил рассылку подобного ВПО в начале 2020 года. С тех пор немного изменился вид вредоносного вложения в фишинговых письмах и был добавлен новый функционал по защите от обнаружения на компьютере жертвы.
По данным центра, в ходе расследования инцидента с фишинговыми рассылками установлены новые адресаты рассылки, а также признаки писем и заражения. При этом среди целей злоумышленников по-прежнему встречаются сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, говорится в сообщении.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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