https://ria.ru/20201104/khakery-1583039222.html

В Белоруссии рассказали, кто стоит за кибератаками на госорганы

В Белоруссии рассказали, кто стоит за кибератаками на госорганы

Хакерская группировка XDSpy "в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением" пользователей белорусского сегмента интернета через фишинговые РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:28

2020-11-04T16:28

2020-11-04T16:28

белоруссия

в мире

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Хакерская группировка XDSpy "в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением" пользователей белорусского сегмента интернета через фишинговые рассылки атакует компьютеры в госорганах Белоруссии, в том числе силовых, сообщил в среду национальный центр реагирования на компьютерные инциденты республики CERT.BY.Ранее, в начале мая, CERT.BY сообщал, что ряд компьютеров в госструктурах атаковало вредоносное программное обеспечение, которое позволяет получать доступ к конфиденциальной информации. В конце сентября центр заявил о "новой кампании" по рассылке и заражению вредоносным ПО в белорусском сегменте интернета, которая затронула в том числе силовые ведомства, госорганы и организации."За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением (ВПО) пользователей национального сегмента сети интернет. Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy. О ее обнаружении недавно сообщила компания ESET на конференции VB2020 localhost", - говорится в сообщении на сайте центра.В нем отмечается, что впервые CERT.BY обнаружил рассылку подобного ВПО в начале 2020 года. С тех пор немного изменился вид вредоносного вложения в фишинговых письмах и был добавлен новый функционал по защите от обнаружения на компьютере жертвы.По данным центра, в ходе расследования инцидента с фишинговыми рассылками установлены новые адресаты рассылки, а также признаки писем и заражения. При этом среди целей злоумышленников по-прежнему встречаются сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире