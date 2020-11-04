https://ria.ru/20201104/karantin-1583072826.html

Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19

Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19

Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:01

2020-11-04T21:01

2020-11-04T21:01

распространение нового коронавируса

игорь матович

коронавирус covid-19

словакия

в мире

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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом."Правила должны быть одинаковыми для всех. Поскольку, как выяснилось, я был в контакте с позитивно тестированным на коронавирус, сообщаю об уходе на домашний карантин. Держитесь!", - написал Матович. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

словакия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, коронавирус covid-19, словакия, в мире