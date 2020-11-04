https://ria.ru/20201104/karantin-1583072826.html
Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19
Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19
Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:01
2020-11-04T21:01
2020-11-04T21:01
распространение нового коронавируса
игорь матович
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом."Правила должны быть одинаковыми для всех. Поскольку, как выяснилось, я был в контакте с позитивно тестированным на коронавирус, сообщаю об уходе на домашний карантин. Держитесь!", - написал Матович. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь матович, коронавирус covid-19, словакия, в мире