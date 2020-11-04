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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/karantin-1583072826.html
Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19
Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19
Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:01
2020-11-04T21:01
распространение нового коронавируса
игорь матович
коронавирус covid-19
словакия
в мире
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом."Правила должны быть одинаковыми для всех. Поскольку, как выяснилось, я был в контакте с позитивно тестированным на коронавирус, сообщаю об уходе на домашний карантин. Держитесь!", - написал Матович. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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игорь матович, коронавирус covid-19, словакия, в мире

Премьер Словакии ушел на карантин из-за COVID-19

21:01 04.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ПРАГА, 4 ноя – РИА Новости. Премьер Словакии Игорь Матович сообщил в среду в Facebook, что ушел на карантин после того, как узнал, что общался с человеком, зараженным коронавирусом.
"Правила должны быть одинаковыми для всех. Поскольку, как выяснилось, я был в контакте с позитивно тестированным на коронавирус, сообщаю об уходе на домашний карантин. Держитесь!", - написал Матович.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
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Распространение нового коронавирусаИгорь МатовичКоронавирус COVID-19СловакияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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