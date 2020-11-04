https://ria.ru/20201104/karantin-1583069371.html

В Литве введут всеобщий карантин из-за коронавируса

В Литве введут всеобщий карантин из-за коронавируса

Кабмин Литвы из-за роста заболеваемости COVID-19 принял решение ввести в стране всеобщий карантин, который начнет действовать с 7 ноября. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:31

2020-11-04T20:31

2020-11-04T20:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

саулюс сквернялис

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 4 ноя — РИА Новости. Кабмин Литвы из-за роста заболеваемости COVID-19 принял решение ввести в стране всеобщий карантин, который начнет действовать с 7 ноября.Планируется, что карантин продлится минимум три недели, до 29 ноября."Это неизбежное решение - карантин в Литве объявлен с пятницы на субботу. Я уверен, что это сработает", - заявил на пресс-конференции премьер Саулюс Сквернялис.По его словам, предлагается ограничить работу заведений общественного питания, разрешена будет только еда на вынос. "Ограничений для магазинов и аптек не будет", - отметил премьер.На свадьбах и похоронах предлагается разрешить присутствие не более 10 человек - близких родственников. Предложено отказаться на время от богослужений в храмах. Передвижение между городами не рекомендуется, но ограничено не будет. Не предвидится особых ограничений для работы парикмахерских, салонов красоты.Предполагается, что детские сады и начальная школа будут работать без ограничений. Обучение учеников старших классов и студентов предложено перевести на удаленную основу.Останавливается работа музеев, театров, кинотеатров, а библиотекам предоставлено право работать удаленно. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.Полиция, служба охраны госграницы и другие службы должны будут обеспечить контроль за выполнением требований карантина и общественную безопасность.За прошедшие сутки в Литве выявлено 639 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 12 765. Умерли семь человек, инфицированных коронавирусом, трое в возрастной группе от 50 до 59, трое в возрастной группе от 80 до 89, один в возрасте от 60 до 69. Всего скончались 182 человека с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1583053258.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, саулюс сквернялис, литва, в мире