https://ria.ru/20201104/karantin-1583066114.html

Британский парламент поддержал законопроект о карантине

Британский парламент поддержал законопроект о карантине

Палата общин британского парламента утвердила законопроект о введении с четверга карантина в Англии в связи с ростом случаев заражений коронавирусом. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:58

2020-11-04T19:58

2020-11-04T19:58

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента утвердила законопроект о введении с четверга карантина в Англии в связи с ростом случаев заражений коронавирусом.За введение локдауна проголосовали 516 парламентариев, против - 38.Карантинные меры вступят в действие в регионе с населением более 56 миллионов человек после полуночи 5 ноября (03.01 мск) и будут действовать до 2 декабря.Ограничительные меры в целом аналогичны тем, что вводились весной, за исключением того, что образовательным учреждениям закрываться не придется. Согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Работать они смогут только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой. Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами, будут закрыты. Однако супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами.Жителям Англии будет настоятельно рекомендовано оставаться дома. Запрещаются любые встречи людей внутри помещений. Исключение будет сделано для детских садов, школ, университетов и служб социальной помощи. Оставаться на ночь в домах у других людей англичане смогут, только если это необходимо по работе.Запрещаются любые заграничные поездки, за исключение совершаемых по служебной необходимости. Передвигаться внутри страны также не рекомендуется, исключение составят поездки по работе.Разрешено работать промышленному производству, строительной сфере и судам. Школы и университеты будут функционировать по обычному графику с соблюдением мер безопасности.Гражданам будет настоятельно рекомендовано работать из дома, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом.Правительство не запрещает, а напротив, поощряет прогулки граждан и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. Храмы будут открыты только для частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.Ученые убеждали правительство ужесточить меры и ввести полный карантин, чтобы прервать цепочку заражений. Правительство согласилось, что принятых мер недостаточно и после долгой дискуссии согласилось ужесточить ограничения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, в мире