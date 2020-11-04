Карабах заявил об операции по ликвидации диверсантов в районе Шуши
09:04 04.11.2020 (обновлено: 09:05 04.11.2020)
ЕРЕВАН, 4 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что карабахские силы проводят операцию по ликвидации азербайджанской диверсионной группы в направлении Шуши.
"После полуночи диверсионная группа противника попыталась добиться успеха в направлении Шуши, но, встретив организованное сопротивление армейских подразделений и добровольцев, понесла большие потери и была отброшена. Сейчас операция по окружению и ликвидации обнаруженной группировки противника продолжается",- говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.
Отмечается, что ночью на всех направлениях передовой сохранялась относительно стабильная напряженность. "Противник продолжал ракетно-артиллерийские обстрелы не только позиций Армии обороны, но мирных населенных пунктов. Среди гражданского населения есть пострадавшие", - заявили в Армии обороны, заверив, что карабахские силы контролируют оперативно-тактическую обстановку на передовой.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта