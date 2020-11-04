https://ria.ru/20201104/john-lennon-1582787215.html
Джон Леннон танцует на шоу The Rolling Stones в ранее не изданном клипе
Джон Леннон танцует на шоу The Rolling Stones в ранее не изданном клипе
На YouTube опубликовали ранее не изданный отрывок из концертного фильма "The Rolling Stones Rock and Roll Circus" (1996 год), в котором участники рок-группы The РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:10
2020-11-04T02:10
2020-11-04T02:26
эрик клэптон
культура
the who
музыка
новости культуры
the rolling stones
кит ричардс
мик джаггер
джон леннон
youtube
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали ранее не изданный отрывок из концертного фильма "The Rolling Stones Rock and Roll Circus" (1996 год), в котором участники рок-группы The Rolling Stones впервые исполняют вживую песню "Sympathy for the Devil". Редкие кадры, сделанные 1968 году, по неизвестной причине тогда не вошли в финальную версию фильма. Зато теперь у зрителей появилась возможность посмотреть на оригинальный состав The Rolling Stones. В него тогда входили Мик Джаггер, Кит Ричардс, Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Иэн Стюарт и Брайан Джонс, и это было последнее публичное выступление музыкантов в таком составе. В девятиминутном ролике на отметке 4:54 появляется Джон Леннон, который танцует под "Sympathy for the Devil". Тогда же он выступал в составе супергруппы The Dirty Mac вместе c Эриком Клэптоном, Митчем Митчеллом (ударник Джимми Хендрикса) и Китом Ричардсом. Коллектив специально был создан для шоу Rock and roll circus. На концерте также выступили The Who, Йоко Оно с The Dirty Mac, Марианна Фейтфулл, рок-группа Jethro Tull и музыкант Генри Сен-Клер Фредерикс, более известный по псевдониму Taj Mahal. Инициатором проекта был Мик Джаггер, предполагалось, что будет создано полнометражное телевизионное шоу. Съемки проходили в декабре 1968 года и длились почти сутки. Фильм был смонтирован и выпущен почти через 30 лет.
https://ria.ru/20200710/1574154481.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эрик клэптон, the who, музыка, новости культуры, the rolling stones, кит ричардс, мик джаггер, джон леннон, youtube
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали ранее не изданный отрывок из концертного фильма "The Rolling Stones Rock and Roll Circus" (1996 год), в котором участники рок-группы The Rolling Stones впервые исполняют вживую песню "Sympathy for the Devil".
Редкие кадры, сделанные 1968 году, по неизвестной причине тогда не вошли в финальную версию фильма. Зато теперь у зрителей появилась возможность посмотреть на оригинальный состав The Rolling Stones. В него тогда входили Мик Джаггер, Кит Ричардс, Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Иэн Стюарт и Брайан Джонс, и это было последнее
публичное выступление музыкантов в таком составе.
В девятиминутном ролике на отметке 4:54 появляется Джон Леннон, который танцует под "Sympathy for the Devil". Тогда же он выступал в составе супергруппы The Dirty Mac вместе c Эриком Клэптоном, Митчем Митчеллом (ударник Джимми Хендрикса) и Китом Ричардсом. Коллектив специально был создан для шоу Rock and roll circus.
На концерте также выступили The Who, Йоко Оно с The Dirty Mac, Марианна Фейтфулл, рок-группа Jethro Tull и музыкант Генри Сен-Клер Фредерикс, более известный по псевдониму Taj Mahal.
Инициатором проекта был Мик Джаггер, предполагалось, что будет создано полнометражное телевизионное шоу. Съемки проходили в декабре 1968 года и длились почти сутки. Фильм был смонтирован и выпущен почти через 30 лет.