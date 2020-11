Джон Леннон танцует на шоу The Rolling Stones в ранее не изданном клипе

https://ria.ru/20201104/john-lennon-1582787215.html

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. На YouTube опубликовали ранее не изданный отрывок из концертного фильма "The Rolling Stones Rock and Roll Circus" (1996 год), в котором участники рок-группы The Rolling Stones впервые исполняют вживую песню "Sympathy for the Devil". Редкие кадры, сделанные 1968 году, по неизвестной причине тогда не вошли в финальную версию фильма. Зато теперь у зрителей появилась возможность посмотреть на оригинальный состав The Rolling Stones. В него тогда входили Мик Джаггер, Кит Ричардс, Билл Уаймен, Чарли Уоттс, Иэн Стюарт и Брайан Джонс, и это было последнее публичное выступление музыкантов в таком составе. В девятиминутном ролике на отметке 4:54 появляется Джон Леннон, который танцует под "Sympathy for the Devil". Тогда же он выступал в составе супергруппы The Dirty Mac вместе c Эриком Клэптоном, Митчем Митчеллом (ударник Джимми Хендрикса) и Китом Ричардсом. Коллектив специально был создан для шоу Rock and roll circus. На концерте также выступили The Who, Йоко Оно с The Dirty Mac, Марианна Фейтфулл, рок-группа Jethro Tull и музыкант Генри Сен-Клер Фредерикс, более известный по псевдониму Taj Mahal. Инициатором проекта был Мик Джаггер, предполагалось, что будет создано полнометражное телевизионное шоу. Съемки проходили в декабре 1968 года и длились почти сутки. Фильм был смонтирован и выпущен почти через 30 лет.

