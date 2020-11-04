https://ria.ru/20201104/islam-1583038093.html

Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией

Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией

Президент России Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:21

2020-11-04T16:21

2020-11-04T16:58

религия и мировоззрение

равиль гайнутдин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией."Без всякого сомнения мы отреагируем на все эти события, которые впереди, и время ещё есть. Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия провести, сделаем это достойно, как мы умеем это делать на хорошим государственном уровне", - сказал Путин на встрече с религиозными деятелями после предложения главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина провести на государственном уровне празднование 1100-лететия принятия ислама в государстве Волжская Булгария в Поволжье.По его словам, особая значимость этой даты в том, что "ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путём".Гайнутдин добавил, что также в 2022 году будет отмечаться 200-летие основания в Москве мечети на Большой Татарской улице. "Мы ходатайствуем о реконструкции в честь этого важного юбилея, имея в виду значение исторической мечети как хранительницы традиций Замоскворечья", - сказал он.

https://ria.ru/20201103/lazar-1582906488.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

равиль гайнутдин, владимир путин, общество