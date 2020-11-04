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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/islam-1583038093.html
Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией
Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией
Президент России Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:21
2020-11-04T16:58
религия и мировоззрение
равиль гайнутдин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией."Без всякого сомнения мы отреагируем на все эти события, которые впереди, и время ещё есть. Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия провести, сделаем это достойно, как мы умеем это делать на хорошим государственном уровне", - сказал Путин на встрече с религиозными деятелями после предложения главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина провести на государственном уровне празднование 1100-лететия принятия ислама в государстве Волжская Булгария в Поволжье.По его словам, особая значимость этой даты в том, что "ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путём".Гайнутдин добавил, что также в 2022 году будет отмечаться 200-летие основания в Москве мечети на Большой Татарской улице. "Мы ходатайствуем о реконструкции в честь этого важного юбилея, имея в виду значение исторической мечети как хранительницы традиций Замоскворечья", - сказал он.
https://ria.ru/20201103/lazar-1582906488.html
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равиль гайнутдин, владимир путин, общество

Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией

16:21 04.11.2020 (обновлено: 16:58 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией.
"Без всякого сомнения мы отреагируем на все эти события, которые впереди, и время ещё есть. Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия провести, сделаем это достойно, как мы умеем это делать на хорошим государственном уровне", - сказал Путин на встрече с религиозными деятелями после предложения главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина провести на государственном уровне празднование 1100-лететия принятия ислама в государстве Волжская Булгария в Поволжье.
По его словам, особая значимость этой даты в том, что "ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путём".
Гайнутдин добавил, что также в 2022 году будет отмечаться 200-летие основания в Москве мечети на Большой Татарской улице. "Мы ходатайствуем о реконструкции в честь этого важного юбилея, имея в виду значение исторической мечети как хранительницы традиций Замоскворечья", - сказал он.
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Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинВладимир ПутинОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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