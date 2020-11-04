Путин рассказал о годовщине принятия ислама Волжской Булгарией
16:21 04.11.2020 (обновлено: 16:58 04.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал мусульманам достойно отметить 1100 лет в 2022 году принятия ислама Волжской Булгарией.
"Без всякого сомнения мы отреагируем на все эти события, которые впереди, и время ещё есть. Достойно подготовимся, вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно сделать, какие мероприятия провести, сделаем это достойно, как мы умеем это делать на хорошим государственном уровне", - сказал Путин на встрече с религиозными деятелями после предложения главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина провести на государственном уровне празднование 1100-лететия принятия ислама в государстве Волжская Булгария в Поволжье.
По его словам, особая значимость этой даты в том, что "ислам закрепился в Поволжье по свободному выбору народов и оттуда распространялся сугубо мирным путём".
Гайнутдин добавил, что также в 2022 году будет отмечаться 200-летие основания в Москве мечети на Большой Татарской улице. "Мы ходатайствуем о реконструкции в честь этого важного юбилея, имея в виду значение исторической мечети как хранительницы традиций Замоскворечья", - сказал он.