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ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США

ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США

Наблюдательная миссия за выборами президента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляет о беспрецедентном количестве... РИА Новости, 04.11.2020

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2020-11-04T23:30

2020-11-04T23:50

выборы президента сша — 2020

обсе

дональд трамп

бюро по демократическим институтам и правам человека

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Наблюдательная миссия за выборами президента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляет о беспрецедентном количестве связанных с избирательным процессом обращений в суд, считает это большим вызовом и готовится изучить ситуацию.Она отметила, что подобная ситуация в корне меняет правила игры. Специалисты миссии продолжат изучать ситуацию с обращениями в суд, чтобы подготовить свои рекомендации для американской администрации, сказала Гацек.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, джо байден, сша, в мире