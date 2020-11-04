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ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Наблюдательная миссия за выборами президента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляет о беспрецедентном количестве... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:30
2020-11-04T23:30
2020-11-04T23:50
выборы президента сша — 2020
обсе
дональд трамп
бюро по демократическим институтам и правам человека
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Наблюдательная миссия за выборами президента США Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляет о беспрецедентном количестве связанных с избирательным процессом обращений в суд, считает это большим вызовом и готовится изучить ситуацию.Она отметила, что подобная ситуация в корне меняет правила игры. Специалисты миссии продолжат изучать ситуацию с обращениями в суд, чтобы подготовить свои рекомендации для американской администрации, сказала Гацек.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, джо байден, сша, в мире