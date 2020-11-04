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Нижегородская область
https://ria.ru/20201104/installyatsiya-1582995164.html
В День народного единства нижегородский кремль украсят инсталляцией
В День народного единства нижегородский кремль украсят инсталляцией
Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню нижегородского кремля в День народного единства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:10
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нижегородская область
глеб никитин
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню нижегородского кремля в День народного единства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Основной темой инсталляции станет подвиг Нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского и символы России."В то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля. Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого. Они смогли победить благодаря единству и надежде, которые очень нужны нам и сегодня", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.Он отметил, что из-за пандемии подавляющая часть мероприятий ко Дню народного единства была перенесена в виртуальное пространство. "Преимущество инсталляции - в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, и есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.Инсталляция начнет работать с наступлением темноты 4 ноября, завершится показ в 3 часа ночи 5 ноября.
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глеб никитин, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), нижегородская область, общество

В День народного единства нижегородский кремль украсят инсталляцией

11:10 04.11.2020 (обновлено: 13:19 04.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиПраздничная инсталляция на Дмитриевской башне нижегородского кремля
Праздничная инсталляция на Дмитриевской башне нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню нижегородского кремля в День народного единства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Основной темой инсталляции станет подвиг Нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского и символы России.
"В то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля. Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого. Они смогли победить благодаря единству и надежде, которые очень нужны нам и сегодня", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Он отметил, что из-за пандемии подавляющая часть мероприятий ко Дню народного единства была перенесена в виртуальное пространство. "Преимущество инсталляции - в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, и есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Инсталляция начнет работать с наступлением темноты 4 ноября, завершится показ в 3 часа ночи 5 ноября.
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
02:32
День народного единства в России
 
Нижегородская областьГлеб НикитинДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)Нижегородская областьОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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