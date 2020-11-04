https://ria.ru/20201104/installyatsiya-1582995164.html

В День народного единства нижегородский кремль украсят инсталляцией

В День народного единства нижегородский кремль украсят инсталляцией

Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню нижегородского кремля в День народного единства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:10

2020-11-04T11:10

2020-11-04T13:19

нижегородская область

глеб никитин

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583011440_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f667eefaff939518e465dd78688c31b9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноя - РИА Новости. Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню нижегородского кремля в День народного единства, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Основной темой инсталляции станет подвиг Нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского и символы России."В то время, когда Минин и Пожарский формировали ополчение, практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля. Рядом с его стенами ходили ополченцы, здесь собирались первые средства, готовилось вооружение. Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого. Они смогли победить благодаря единству и надежде, которые очень нужны нам и сегодня", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.Он отметил, что из-за пандемии подавляющая часть мероприятий ко Дню народного единства была перенесена в виртуальное пространство. "Преимущество инсталляции - в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, и есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придет 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.Инсталляция начнет работать с наступлением темноты 4 ноября, завершится показ в 3 часа ночи 5 ноября.

https://ria.ru/20201104/prazdnik-1582619062.html

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), нижегородская область, общество