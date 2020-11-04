https://ria.ru/20201104/griby-1583025112.html

В Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов

В Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов

В столице США Вашингтоне большинство избирателей проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:51

2020-11-04T14:51

2020-11-04T15:55

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В столице США Вашингтоне большинство избирателей проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях галлюциногенных грибов, сообщает газета Hill.Так, по данным на официальном сайте избирательного комитета Вашингтона, предложение под названием Initiative 81 одобрили более 76 процентов участников голосования, против проголосовали 23 процента. Как отмечает издание, теперь полиция должна сделать "выращивание, культивирование, покупку, транспортировку, распространение и хранение и/или причастность к практике с растениями и грибами-энтеогенами" одним из наименее важных направлений своей деятельности.Ранее сообщалось, что жители Нью-Джерси проголосовали за легализацию марихуаны (для употребления в развлекательных целях), а в Орегоне поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков (включая героин и кокаин) и легализовали "контролируемое использование" псилоцибина.

https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html

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