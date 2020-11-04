В Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов
14:51 04.11.2020 (обновлено: 15:55 04.11.2020)
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В столице США Вашингтоне большинство избирателей проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и распространения в некоммерческих целях галлюциногенных грибов, сообщает газета Hill.
Так, по данным на официальном сайте избирательного комитета Вашингтона, предложение под названием Initiative 81 одобрили более 76 процентов участников голосования, против проголосовали 23 процента. Как отмечает издание, теперь полиция должна сделать "выращивание, культивирование, покупку, транспортировку, распространение и хранение и/или причастность к практике с растениями и грибами-энтеогенами" одним из наименее важных направлений своей деятельности.
Ранее сообщалось, что жители Нью-Джерси проголосовали за легализацию марихуаны (для употребления в развлекательных целях), а в Орегоне поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков (включая героин и кокаин) и легализовали "контролируемое использование" псилоцибина.
26 октября, 12:00Гада Вали: употребление марихуаны возросло на фоне пандемии COVID-19